Від тяжких поранень у госпіталі помер Герой з Волині Вадим Гунько

Гунько Вадим Васильович.



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"Колектив Перевалівської гімназії висловлює щирі співчуття рідним та близьким, дружині та дітям. Вічна пам'ять і слава героям", - йдеться в повідомленні.



Зустріч Героя відбудеться 29 березня після обіду. Похорон відбудеться 30 березня на Люблинецькому кладовищі. Про це



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від тяжких поранень, отриманих в бою за нашу Україну, в госпіталі помер захисник з ВолиніПро це повідомили у Перевалівській гімназії."Колектив Перевалівської гімназії висловлює щирі співчуття рідним та близьким, дружині та дітям. Вічна пам'ять і слава героям", - йдеться в повідомленні.Зустріч Героя відбудеться 29 березня після обіду. Похорон відбудеться 30 березня на Люблинецькому кладовищі. Про це повідомила сестра захисника Орися Сацюк.

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