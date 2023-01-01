Від тяжких поранень у госпіталі помер Герой з Волині Вадим Гунько

Від тяжких поранень у госпіталі помер Герой з Волині Вадим Гунько
Від тяжких поранень, отриманих в бою за нашу Україну, в госпіталі помер захисник з Волині Гунько Вадим Васильович.

Про це повідомили у Перевалівській гімназії.

"Колектив Перевалівської гімназії висловлює щирі співчуття рідним та близьким, дружині та дітям. Вічна пам'ять і слава героям", - йдеться в повідомленні.

Зустріч Героя відбудеться 29 березня після обіду. Похорон відбудеться 30 березня на Люблинецькому кладовищі. Про це повідомила сестра захисника Орися Сацюк.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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