У луцькому музеї з'явилася форма Валерія Залужного. ФОТО

Валерія Залужного.



Про це повідомили на



Зазначають, що передача відбулася за сприяння начальника Волинського ОТЦК та СП полковника Олега Кивлюка, начальника Луцького РТЦК та СП майора Віктора Зелінського, полковника Віталія Хацановського та військовослужбовця Віталія Грубисюка.



Довідково:



27 липня 2021 року Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного Головнокомандувачем Збройних Сил України. Він змінив на цій посаді Руслана Хомчака. Наступного дня був введений до складу Ради національної безпеки і оборони України.



Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну проявив ефективність в командуванні Збройними силами України на фронті проти російських військових, що детально аналізують вітчизняні та закордонні експерти, зокрема, у журналі «Time». 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу «Time».

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