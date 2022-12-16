У луцькому музеї з'явилася форма Валерія Залужного. ФОТО
Сьогодні, 16:07
27 березня фонди філії Національного військово-історичного музею України – Волинського регіонального музею українського війська та військової техніки поповнилися польовою формою одягу Головнокомандувача Збройних Сил України, генерала Валерія Залужного.
Про це повідомили на сторінці музею у Фейсбук.
Зазначають, що передача відбулася за сприяння начальника Волинського ОТЦК та СП полковника Олега Кивлюка, начальника Луцького РТЦК та СП майора Віктора Зелінського, полковника Віталія Хацановського та військовослужбовця Віталія Грубисюка.
Довідково:
27 липня 2021 року Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного Головнокомандувачем Збройних Сил України. Він змінив на цій посаді Руслана Хомчака. Наступного дня був введений до складу Ради національної безпеки і оборони України.
Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну проявив ефективність в командуванні Збройними силами України на фронті проти російських військових, що детально аналізують вітчизняні та закордонні експерти, зокрема, у журналі «Time». 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу «Time».
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Про це повідомили на сторінці музею у Фейсбук.
Зазначають, що передача відбулася за сприяння начальника Волинського ОТЦК та СП полковника Олега Кивлюка, начальника Луцького РТЦК та СП майора Віктора Зелінського, полковника Віталія Хацановського та військовослужбовця Віталія Грубисюка.
Довідково:
27 липня 2021 року Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного Головнокомандувачем Збройних Сил України. Він змінив на цій посаді Руслана Хомчака. Наступного дня був введений до складу Ради національної безпеки і оборони України.
Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну проявив ефективність в командуванні Збройними силами України на фронті проти російських військових, що детально аналізують вітчизняні та закордонні експерти, зокрема, у журналі «Time». 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу «Time».
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