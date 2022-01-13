Жінка незаконно спорудила дві будівлі на самовільно захопленій землі у Зміїнці

Жительці села Зміїнець Луцького району повідомили про підозру у самовільному будівництві будівель та споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці і підробленні й використанні підроблених документів (ч. 3 ст. 197-1, ч. 3, 4 ст. 358 КК України).Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.За даними слідства, у 2017-2018 роках жінка незаконно спорудила дві двоповерхові будівлі на земельній ділянці, яка перебувала у державній власності та знаходилась в користуванні Державного підприємства Національна енергетична компанія «Укренерго», на території Прилуцької сільської ради.Аби надати видимості законності своїм діям, підозрювана підробила нікчемний договір купівлі-продажу їй цих споруд приватним підприємством та акт прийому-передачі їй цього майна.Підроблені документи жінка використала, пред'явивши їх державному реєстратору з метою реєстрації речових прав на земельну ділянку.Триває досудове розслідування, яке провадить Луцьке РУП ГУНП у Волинській області.