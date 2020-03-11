Україна готова знову розпочати експорт електроенергії в Європу, – Міненерго

Україна готова знову розпочати експорт електроенергії в Європу, – Міненерго
Україна готова знову розпочати експорт електроенергії в Європу, оскільки в системі є профіцит генерації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики за результатами зустрічі голови відомства Германа Галущенко з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон в Брюсселі.

Зазначається, що сторони обговорили поточний стан енергетичного сектору України та перспективи розширення можливостей для комерційного обміну електроенергією України з Європою.

"Зараз ми маємо профіцит генерації в енергосистемі, тому є можливість для експорту електроенергії до європейських країн. Це взаємовигідний процес, оскільки Європа може отримувати електроенергію за прийнятними цінами, а українські генеруючі компанії можуть заробляти кошти, зокрема й для відновлення потужностей після війни. Для нас дуже важливим є рішення ENTSO-E щодо збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії між Україною та ЄС", - цитує прес-служба Галущенко.

Він також відзначив високу оцінку Європейської комісії щодо імплементації Україною європейського законодавства у сфері енергетики.

"Рівень імплементації європейських норм в українське законодавство – 75%. Це дуже високий показник. Зараз ми проводимо селф-скринінг - моніторинг імплементованих норм та актуалізуємо подальші кроки", - зазначив міністр.

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Теги: Міненерго, експорт електроенергії
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