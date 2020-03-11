Україна готова знову розпочати експорт електроенергії в Європу, – Міненерго





Про це повідомляє Германа Галущенко з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон в Брюсселі.



Зазначається, що сторони обговорили поточний стан енергетичного сектору України та перспективи розширення можливостей для комерційного обміну електроенергією України з Європою.



"Зараз ми маємо профіцит генерації в енергосистемі, тому є можливість для експорту електроенергії до європейських країн. Це взаємовигідний процес, оскільки Європа може отримувати електроенергію за прийнятними цінами, а українські генеруючі компанії можуть заробляти кошти, зокрема й для відновлення потужностей після війни. Для нас дуже важливим є рішення ENTSO-E щодо збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії між Україною та ЄС", - цитує прес-служба Галущенко.



Він також відзначив високу оцінку Європейської комісії щодо імплементації Україною європейського законодавства у сфері енергетики.



"Рівень імплементації європейських норм в українське законодавство – 75%. Це дуже високий показник. Зараз ми проводимо селф-скринінг - моніторинг імплементованих норм та актуалізуємо подальші кроки", - зазначив міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна готова знову розпочати експорт електроенергії в Європу, оскільки в системі є профіцит генерації.Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики за результатами зустрічі голови відомстваз єврокомісаром з питань енергетикив Брюсселі.Зазначається, що сторони обговорили поточний стан енергетичного сектору України та перспективи розширення можливостей для комерційного обміну електроенергією України з Європою."Зараз ми маємо профіцит генерації в енергосистемі, тому є можливість для експорту електроенергії до європейських країн. Це взаємовигідний процес, оскільки Європа може отримувати електроенергію за прийнятними цінами, а українські генеруючі компанії можуть заробляти кошти, зокрема й для відновлення потужностей після війни. Для нас дуже важливим є рішення ENTSO-E щодо збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії між Україною та ЄС", - цитує прес-служба Галущенко.Він також відзначив високу оцінку Європейської комісії щодо імплементації Україною європейського законодавства у сфері енергетики."Рівень імплементації європейських норм в українське законодавство – 75%. Це дуже високий показник. Зараз ми проводимо селф-скринінг - моніторинг імплементованих норм та актуалізуємо подальші кроки", - зазначив міністр.

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