Україна готова знову розпочати експорт електроенергії в Європу, – Міненерго
Сьогодні, 12:10
Україна готова знову розпочати експорт електроенергії в Європу, оскільки в системі є профіцит генерації.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики за результатами зустрічі голови відомства Германа Галущенко з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон в Брюсселі.
Зазначається, що сторони обговорили поточний стан енергетичного сектору України та перспективи розширення можливостей для комерційного обміну електроенергією України з Європою.
"Зараз ми маємо профіцит генерації в енергосистемі, тому є можливість для експорту електроенергії до європейських країн. Це взаємовигідний процес, оскільки Європа може отримувати електроенергію за прийнятними цінами, а українські генеруючі компанії можуть заробляти кошти, зокрема й для відновлення потужностей після війни. Для нас дуже важливим є рішення ENTSO-E щодо збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії між Україною та ЄС", - цитує прес-служба Галущенко.
Він також відзначив високу оцінку Європейської комісії щодо імплементації Україною європейського законодавства у сфері енергетики.
"Рівень імплементації європейських норм в українське законодавство – 75%. Це дуже високий показник. Зараз ми проводимо селф-скринінг - моніторинг імплементованих норм та актуалізуємо подальші кроки", - зазначив міністр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики за результатами зустрічі голови відомства Германа Галущенко з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон в Брюсселі.
Зазначається, що сторони обговорили поточний стан енергетичного сектору України та перспективи розширення можливостей для комерційного обміну електроенергією України з Європою.
"Зараз ми маємо профіцит генерації в енергосистемі, тому є можливість для експорту електроенергії до європейських країн. Це взаємовигідний процес, оскільки Європа може отримувати електроенергію за прийнятними цінами, а українські генеруючі компанії можуть заробляти кошти, зокрема й для відновлення потужностей після війни. Для нас дуже важливим є рішення ENTSO-E щодо збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії між Україною та ЄС", - цитує прес-служба Галущенко.
Він також відзначив високу оцінку Європейської комісії щодо імплементації Україною європейського законодавства у сфері енергетики.
"Рівень імплементації європейських норм в українське законодавство – 75%. Це дуже високий показник. Зараз ми проводимо селф-скринінг - моніторинг імплементованих норм та актуалізуємо подальші кроки", - зазначив міністр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Як пов'язаний детокс та імунітет?*
Сьогодні, 12:22
Бомбардувати драмтеатр у Маріуполі наказав російський полковник, який родом з Житомирщини. ФОТО
Сьогодні, 12:20
Україна готова знову розпочати експорт електроенергії в Європу, – Міненерго
Сьогодні, 12:10
Зеленський відмовився від шоколадки через загрозу отруєння
Сьогодні, 11:58
У Карпатах температура різко впала до -14 градусів
Сьогодні, 11:42
Медіа