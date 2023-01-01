Як пов'язаний детокс та імунітет?*





Найбільш поширені причини хвороби

Старовинне китайське прислів'я говорить: "Шукай свою хворобу на своєму столі". Цей вислів став основним напрямком лікування людського організму у східних країнах. Арабський філософ і лікар Авіценна казав: "Якщо людина захворіла, перше, що вона повинна зробити, це відмовитися від їжі, тобто поститися. Друге: провести процедури з очищення крові та кишківника. Третє: змінити свій раціон та очистити дренажну систему свого організму (лімфатичну, ниркову та шлунково-кишкову). А якщо всі ці дії їй не допомогли, то вона може звернутися до лікаря".



Виникнення хвороби може мати, як мінімум, 4 основні групи причин. Проте існує сприятливе рішення для здоров'я у будь-якій ситуації.



"За винятком хвороб, викликаних нещасними випадками, отруєнням (свинцем, білком та ін.), надзвичайно вірулентними мікроорганізмами, вродженими аномаліями, більшість відомих хвороб мають своє походження, прямо або косвенно, в незбалансованому харчуванні", - каже доктор В. Коллат.



Жива їжа проти мертвої їжі

Приказки "Лопатою і вилкою людина копає собі могилу" та "Шукай свою хворобу на своєму столі" мають глибокий зміст. Фактично, у нашій дієті ми відмовилися від використання живих продуктів, необхідних для організму. Це овочі, фрукти, зелень, ягоди, свіже молоко, сир, свіже м'ясо, риба, натуральні соки, горіхи та крупи. Звичайно, ми використовуємо деякі з перерахованих продуктів, оскільки за допомогою сучасних технологічних процесів ми спочатку "вбиваємо" продукт, а потім намагаємося засвоїти його. "Вбивство продукту" не є синонімом смерті та викидання його. Навпаки, ця трансформація робить їжу смачнішою. Зброя, якою ми атакуємо живі продукти, - це в основному сіль, цукор та оцет, але особливо - харчові добавки. Спосіб "вбивства" дуже оригінальний - додавання цих компонентів до готової їжі призводить до повного або часткового приглушення функціонування ферментів. Ферменти - це білки, які розщеплюють їжу на молекули, які всмоктуються у травному тракті. Вони досягають загального кровообігу та використовуються як такі в метаболічних процесах. Ферменти також використовують у реакціях, які генерують необхідну енергію.



Згідно з міжнародними організаціями, споживання продуктів, збагачених штучними речовинами, є третьою за величиною причиною смерті в світі, після вживання наркотиків, ліків та дорожньо-транспортних пригод.



Одна з помилок, яку ми всі допускаємо, полягає у використанні "мертвих, деформованих продуктів з тривалим терміном зберігання" як харчових добавок. Після споживання таких продуктів організм змушений виробляти ферменти самостійно для засвоєння їжі, використовуючи значно більше енергії.



Як впливають харчові добавки на організм людини?

Харчові добавки, антибіотики та гормони, якими обробляють тварин перед забоєм, і які потрапляють у їжу, призначену для кінцевого споживача, руйнують імунітет та порушують функціонування видільної системи: лімфатичної, ниркової, травної тощо. Якщо в дієті переважають продукти з добавками, проблеми зі здоров'ям можуть бути серйозними, і це може статися з ким завгодно. Кожен продукт у щоденному харчуванні може містити Е-добавки. У деяких макаронах, наприклад, яйце замінюється жовтою фарбою атразином - Е 102, а всі м'ясні страви містять консерванти, такі як нітрати та нітрити натрію та калію, а в якості підсилювача смаку використовується глутамат натрію - Е 621. Тривале споживання таких продуктів часто є головною причиною хронічних захворювань, які не можуть бути вилікувані без спроб знизити щоденну дозу харчових добавок.



Перші ознаки попередження від організму

Якщо вас турбує головний біль, ви відчуваєте збільшену втому, швидкий пульс, передчасне старіння, запори, проблеми з травленням або набір ваги, то ваш організм працює як перевантажений двигун і потребує допомоги. Перше, що ми повинні зробити для підтримки свого здоров'я, це відновити гармонію роботи травних органів. Для досягнення цієї мети ми можемо використовувати комплексну систему очищення, яка враховує всі аспекти функціонування органів травлення. В результаті використання цієї системи ми можемо допомогти організму досягти природного рівня саморегуляції.



Коли ми говоримо про те, як працює механізм, здається, що все дуже зрозуміло. Наприклад, візьмемо найбільш поширену механічну систему: автомобіль. Кожен водій розуміє, що будь-який автомобіль має технічні експлуатаційні умови, які необхідно дотримуватися. Наприклад, бензин повинен бути сумісний з типом двигуна, фільтри для очищення масла повинні мінятися або промиватися після певної кількості кілометрів, повітряні фільтри повинні регулярно мінятися або чиститися тощо. Тільки в таких умовах автомобіль може працювати безпечно і добре.



Як можна поліпшити своє здоров'я

Коли людина думає про своє тіло, вона вважає, що може їсти все, що захоче, протягом усього життя, і що ніколи не потрібно проводити процедури очищення, тим самим використовуючи своє тіло та ослаблюючи його в дуже забрудненому середовищі.



Однією з кращих систем детоксикації є програма



Принцип цієї програми очищення враховує нормальний фізіологічний ритм травного тракту. Для використання програми не потрібно брати відпустку або їхати на лікування в курорт. Ви можете відновитися, не перериваючи своєї повсякденної діяльності. Програма призначена для домашнього використання без медичного нагляду.

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А якщо всі ці дії їй не допомогли, то вона може звернутися до лікаря".Виникнення хвороби може мати, як мінімум, 4 основні групи причин. Проте існує сприятливе рішення для здоров'я у будь-якій ситуації."За винятком хвороб, викликаних нещасними випадками, отруєнням (свинцем, білком та ін.), надзвичайно вірулентними мікроорганізмами, вродженими аномаліями, більшість відомих хвороб мають своє походження, прямо або косвенно, в незбалансованому харчуванні", - каже доктор В. Коллат.Приказки "Лопатою і вилкою людина копає собі могилу" та "Шукай свою хворобу на своєму столі" мають глибокий зміст. Фактично, у нашій дієті ми відмовилися від використання живих продуктів, необхідних для організму. Це овочі, фрукти, зелень, ягоди, свіже молоко, сир, свіже м'ясо, риба, натуральні соки, горіхи та крупи. Звичайно, ми використовуємо деякі з перерахованих продуктів, оскільки за допомогою сучасних технологічних процесів ми спочатку "вбиваємо" продукт, а потім намагаємося засвоїти його. "Вбивство продукту" не є синонімом смерті та викидання його. Навпаки, ця трансформація робить їжу смачнішою. Зброя, якою ми атакуємо живі продукти, - це в основному сіль, цукор та оцет, але особливо - харчові добавки. Спосіб "вбивства" дуже оригінальний - додавання цих компонентів до готової їжі призводить до повного або часткового приглушення функціонування ферментів. Ферменти - це білки, які розщеплюють їжу на молекули, які всмоктуються у травному тракті. Вони досягають загального кровообігу та використовуються як такі в метаболічних процесах. Ферменти також використовують у реакціях, які генерують необхідну енергію.Згідно з міжнародними організаціями, споживання продуктів, збагачених штучними речовинами, є третьою за величиною причиною смерті в світі, після вживання наркотиків, ліків та дорожньо-транспортних пригод.Одна з помилок, яку ми всі допускаємо, полягає у використанні "мертвих, деформованих продуктів з тривалим терміном зберігання" як харчових добавок. Після споживання таких продуктів організм змушений виробляти ферменти самостійно для засвоєння їжі, використовуючи значно більше енергії.Харчові добавки, антибіотики та гормони, якими обробляють тварин перед забоєм, і які потрапляють у їжу, призначену для кінцевого споживача, руйнують імунітет та порушують функціонування видільної системи: лімфатичної, ниркової, травної тощо. Якщо в дієті переважають продукти з добавками, проблеми зі здоров'ям можуть бути серйозними, і це може статися з ким завгодно. Кожен продукт у щоденному харчуванні може містити Е-добавки. У деяких макаронах, наприклад, яйце замінюється жовтою фарбою атразином - Е 102, а всі м'ясні страви містять консерванти, такі як нітрати та нітрити натрію та калію, а в якості підсилювача смаку використовується глутамат натрію - Е 621. Тривале споживання таких продуктів часто є головною причиною хронічних захворювань, які не можуть бути вилікувані без спроб знизити щоденну дозу харчових добавок.Якщо вас турбує головний біль, ви відчуваєте збільшену втому, швидкий пульс, передчасне старіння, запори, проблеми з травленням або набір ваги, то ваш організм працює як перевантажений двигун і потребує допомоги. Перше, що ми повинні зробити для підтримки свого здоров'я, це відновити гармонію роботи травних органів. Для досягнення цієї мети ми можемо використовувати комплексну систему очищення, яка враховує всі аспекти функціонування органів травлення. В результаті використання цієї системи ми можемо допомогти організму досягти природного рівня саморегуляції.Коли ми говоримо про те, як працює механізм, здається, що все дуже зрозуміло. Наприклад, візьмемо найбільш поширену механічну систему: автомобіль. Кожен водій розуміє, що будь-який автомобіль має технічні експлуатаційні умови, які необхідно дотримуватися. Наприклад, бензин повинен бути сумісний з типом двигуна, фільтри для очищення масла повинні мінятися або промиватися після певної кількості кілометрів, повітряні фільтри повинні регулярно мінятися або чиститися тощо. Тільки в таких умовах автомобіль може працювати безпечно і добре.Коли людина думає про своє тіло, вона вважає, що може їсти все, що захоче, протягом усього життя, і що ніколи не потрібно проводити процедури очищення, тим самим використовуючи своє тіло та ослаблюючи його в дуже забрудненому середовищі.Однією з кращих систем детоксикації є програма Корал Детокс , розроблена фахівцями Coral Club. Програма Корал Детокс дуже проста та зручна у використанні. Вона призначена для всіх, хто хоче очистити своє тіло в звичайному середовищі, не використовуючи хімічні засоби, техніки та методи.Принцип цієї програми очищення враховує нормальний фізіологічний ритм травного тракту. Для використання програми не потрібно брати відпустку або їхати на лікування в курорт. Ви можете відновитися, не перериваючи своєї повсякденної діяльності. Програма призначена для домашнього використання без медичного нагляду.

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