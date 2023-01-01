30 березня у Луцьку та прилеглих селах тимчасово не буде світла: відключення 29 березня скасували

У зв’язку із складними погодніми умовами та мінусовою температурою повітря, знеструмлення частини Луцька, Прилуцького та повністю Липин для проведення робіт буде здійснено виключно у четвер 30 березня з 05:00 до 18:00.Про це повідомляють у Волиньобленерго.Роботи, що були заплановані у середу, 29 березня, проводитись не будуть.Для проведення ремонтних робіту с. Липини; у м. Луцьку: вул. Кравчука, Гордіюк, просп. Соборності, Молоді, вул. Конякіна, Федорова, просп. Відродження, вул. Єршова, Лідавська, Ківерцівська, Наливайка, Карбишева; у с. Прилуцьке: вул. Травнева, Європейська, Мрії.Такі заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання.