30 березня у Луцьку та прилеглих селах тимчасово не буде світла: відключення 29 березня скасували

30 березня у Луцьку та прилеглих селах тимчасово не буде світла: відключення 29 березня скасували
У зв’язку із складними погодніми умовами та мінусовою температурою повітря, знеструмлення частини Луцька, Прилуцького та повністю Липин для проведення робіт буде здійснено виключно у четвер 30 березня з 05:00 до 18:00.

Про це повідомляють у Волиньобленерго.

Роботи, що були заплановані у середу, 29 березня, проводитись не будуть.

Для проведення ремонтних робіт 30 березня з 05:00 до 18:00 буде припинено електропостачання у с. Липини; у м. Луцьку: вул. Кравчука, Гордіюк, просп. Соборності, Молоді, вул. Конякіна, Федорова, просп. Відродження, вул. Єршова, Лідавська, Ківерцівська, Наливайка, Карбишева; у с. Прилуцьке: вул. Травнева, Європейська, Мрії.

Такі заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання.

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Теги: вимкнення світла, Волиньобленерго, 30 березня, 29 березня
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