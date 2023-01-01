30 березня у Луцьку та прилеглих селах тимчасово не буде світла: відключення 29 березня скасували
Сьогодні, 12:34
У зв’язку із складними погодніми умовами та мінусовою температурою повітря, знеструмлення частини Луцька, Прилуцького та повністю Липин для проведення робіт буде здійснено виключно у четвер 30 березня з 05:00 до 18:00.
Про це повідомляють у Волиньобленерго.
Роботи, що були заплановані у середу, 29 березня, проводитись не будуть.
Для проведення ремонтних робіт 30 березня з 05:00 до 18:00 буде припинено електропостачання у с. Липини; у м. Луцьку: вул. Кравчука, Гордіюк, просп. Соборності, Молоді, вул. Конякіна, Федорова, просп. Відродження, вул. Єршова, Лідавська, Ківерцівська, Наливайка, Карбишева; у с. Прилуцьке: вул. Травнева, Європейська, Мрії.
Такі заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Волиньобленерго.
Роботи, що були заплановані у середу, 29 березня, проводитись не будуть.
Для проведення ремонтних робіт 30 березня з 05:00 до 18:00 буде припинено електропостачання у с. Липини; у м. Луцьку: вул. Кравчука, Гордіюк, просп. Соборності, Молоді, вул. Конякіна, Федорова, просп. Відродження, вул. Єршова, Лідавська, Ківерцівська, Наливайка, Карбишева; у с. Прилуцьке: вул. Травнева, Європейська, Мрії.
Такі заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Переселенець з Маріуполя у Луцьку звинувачував ЗСУ в обстрілах міст: його засудили до року тюрми
Сьогодні, 13:04
30 березня у Луцьку та прилеглих селах тимчасово не буде світла: відключення 29 березня скасували
Сьогодні, 12:34
На Волині через негоду – аварійні відключення світла
Сьогодні, 12:31
Як пов'язаний детокс та імунітет?*
Сьогодні, 12:22
Бомбардувати драмтеатр у Маріуполі наказав російський полковник, який родом з Житомирщини. ФОТО
Сьогодні, 12:20
Медіа