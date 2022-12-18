На Волині через негоду – аварійні відключення світла
Сьогодні, 12:31
Сьогодні, 28 березня, на Волині знеструмлені деякі населені пункти внаслідок негоди та пошкодження у мережах операторів систем розподілу (ОСР).
Про це повідомили в Укренерго.
Є значні знеструмлення споживачів у 8-ми областях на заході та півдні України: Волинська, Львівська, Закарпатська, Рівненська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька та Одеська області.
У Волиньобленерго повідомили, що станом на 12:00 вівторка, 28 березня, знеструмили 3 лінії 10 кВ у Любешівській, Маневицькій та Ковельській філіях.
Без електропостачання 4 населені пункти повністю, 4 – частково.
До ліквідації пошкоджень залучено три аварійно-виїзні бригаду, задіяли спецтехніку.
Орієнтовний час відновлення електропостачання до 16:00.
Нагадаємо, сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов на проїжджу частину дороги Устилуг-Луцьк-Рівне впали дерева, які заважали руху транспорту.
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Про це повідомили в Укренерго.
Є значні знеструмлення споживачів у 8-ми областях на заході та півдні України: Волинська, Львівська, Закарпатська, Рівненська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька та Одеська області.
У Волиньобленерго повідомили, що станом на 12:00 вівторка, 28 березня, знеструмили 3 лінії 10 кВ у Любешівській, Маневицькій та Ковельській філіях.
Без електропостачання 4 населені пункти повністю, 4 – частково.
До ліквідації пошкоджень залучено три аварійно-виїзні бригаду, задіяли спецтехніку.
Орієнтовний час відновлення електропостачання до 16:00.
Нагадаємо, сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов на проїжджу частину дороги Устилуг-Луцьк-Рівне впали дерева, які заважали руху транспорту.
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