На Волині через негоду – аварійні відключення світла

На Волині через негоду – аварійні відключення світла
Сьогодні, 28 березня, на Волині знеструмлені деякі населені пункти внаслідок негоди та пошкодження у мережах операторів систем розподілу (ОСР).

Про це повідомили в Укренерго.

Є значні знеструмлення споживачів у 8-ми областях на заході та півдні України: Волинська, Львівська, Закарпатська, Рівненська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька та Одеська області.

У Волиньобленерго повідомили, що станом на 12:00 вівторка, 28 березня, знеструмили 3 лінії 10 кВ у Любешівській, Маневицькій та Ковельській філіях.

Без електропостачання 4 населені пункти повністю, 4 – частково.

До ліквідації пошкоджень залучено три аварійно-виїзні бригаду, задіяли спецтехніку.

Орієнтовний час відновлення електропостачання до 16:00.

Нагадаємо, сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов на проїжджу частину дороги Устилуг-Луцьк-Рівне впали дерева, які заважали руху транспорту.

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Теги: знеструмили, негода, Волинь
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