На Волині вночі негода повалила дерева на проїжджу частину. ФОТО
Сьогодні, 10:51
Сьогодні вночі, 28 березня, рятувальники двічі виїжджати на проведення аварійно-рятувальних робіт.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській обалсті.
Внаслідок несприятливих погодних умов на проїжджу частину дороги Устилуг-Луцьк-Рівне впали дерева, які заважали руху транспорту.
Поблизу сіл Охотин та Усичі Луцького району рятувальники 20-го державного пожежно-рятувального поста смт Торчин за допомогою бензопили розрізали дерева на частини та прибрали на узбіччя.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській обалсті.
Внаслідок несприятливих погодних умов на проїжджу частину дороги Устилуг-Луцьк-Рівне впали дерева, які заважали руху транспорту.
Поблизу сіл Охотин та Усичі Луцького району рятувальники 20-го державного пожежно-рятувального поста смт Торчин за допомогою бензопили розрізали дерева на частини та прибрали на узбіччя.
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