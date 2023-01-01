На Волині вночі негода повалила дерева на проїжджу частину. ФОТО

На Волині вночі негода повалила дерева на проїжджу частину. ФОТО
Сьогодні вночі, 28 березня, рятувальники двічі виїжджати на проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській обалсті.

Внаслідок несприятливих погодних умов на проїжджу частину дороги Устилуг-Луцьк-Рівне впали дерева, які заважали руху транспорту.

Поблизу сіл Охотин та Усичі Луцького району рятувальники 20-го державного пожежно-рятувального поста смт Торчин за допомогою бензопили розрізали дерева на частини та прибрали на узбіччя.
На Волині вночі негода повалила дерева на проїжджу частину. ФОТО
На Волині вночі негода повалила дерева на проїжджу частину. ФОТО
На Волині вночі негода повалила дерева на проїжджу частину. ФОТО
На Волині вночі негода повалила дерева на проїжджу частину. ФОТО

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Теги: дерева, повалив вітер, Волинь, ДСНС
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