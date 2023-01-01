На Волині вночі негода повалила дерева на проїжджу частину. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській обалсті.



Внаслідок несприятливих погодних умов на проїжджу частину дороги Устилуг-Луцьк-Рівне впали дерева, які заважали руху транспорту.



Поблизу сіл Охотин та Усичі Луцького району рятувальники 20-го державного пожежно-рятувального поста смт Торчин за допомогою бензопили розрізали дерева на частини та прибрали на узбіччя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вночі, 28 березня, рятувальники двічі виїжджати на проведення аварійно-рятувальних робіт.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській обалсті.Внаслідок несприятливих погодних умов на проїжджу частину дороги Устилуг-Луцьк-Рівне впали дерева, які заважали руху транспорту.Поблизу сіл Охотин та Усичі Луцького району рятувальники 20-го державного пожежно-рятувального поста смт Торчин за допомогою бензопили розрізали дерева на частини та прибрали на узбіччя.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію