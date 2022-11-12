Майже рік у російському полоні перебуває кінолог Ілля Музика з Волині, який боронив Маріуполь

Майже рік у російському полоні перебуває кінолог Ілля Музика з Волині, який боронив Маріуполь
Кінолог Ілля Музика з Нововолинська перебуває у полоні майже рік. 12-го квітня минулого року хлопець потрапив у полон до росіян з маріупольського заводу Ілліча, в той час, коли інші підрозділи здійснювали прорив на Азовсталь.

Відтоді, зв’язок з нововолинцем зник. Останній раз рідні чули голос 28-річного Іллі Музики 12-го квітня минулого року, у день, коли військових взяли у полон, пише БУГ.

Нововолинець до листопада 2021-го року проходив службу на пункті пропуску «Устилуг», згодом разом зі своєю дівчиною Аліною Паніною працювали у порту ММТП у Маріуполі, перевіряли судна.

Закохані зустріли 24-те лютого на службі у Маріуполі, тому одразу взялись захищати місто та мирне населення. Боронячи кордони Маріуполя, Ілля потрапив до рук ворога під час прориву із заводу «Ілліча», а його дівчина Аліна з Азовсталі. 17-го жовтня стало відомо, що Україна звільнила з російського полону 108 жінок, серед яких була нововолинська прикордонниця.
Майже рік у російському полоні перебуває кінолог Ілля Музика з Волині, який боронив Маріуполь

Кінологиня Аліна Паніна зазначила, що саме завдяки тим військовим, які захищали кордони міста на заводі Ілліча, іншим вдалось добратись до Азовсталі.
Майже рік у російському полоні перебуває кінолог Ілля Музика з Волині, який боронив Маріуполь

“Ми разом, тому пройдемо через все”, – з теплом згадує прикордонниця слова Іллі.
Майже рік у російському полоні перебуває кінолог Ілля Музика з Волині, який боронив Маріуполь

Та, на жаль, нововолинець досі перебуває у російському полоні. Зі слів матері, Ілля Музика числиться у списках Міжнародного комітету Червоного хреста. Проте, за більш як 11 місяців рідні не мають жодної інформації про хлопця.

“В мене все добре, я завтра передзвоню”, – пригадує матір останню розмову з сином, яка відбулась 12-го квітня 2022-го року.

Сім’я також в пошуку побратима полоненого військового Сергія Удота, який може володіти інформацією про Іллю Музику. Рідні підозрюють, що зліва від Сергія на одному з фото наш нововолинець (світлину знайшли у телеграм- каналі).
Майже рік у російському полоні перебуває кінолог Ілля Музика з Волині, який боронив Маріуполь
Майже рік у російському полоні перебуває кінолог Ілля Музика з Волині, який боронив Маріуполь

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Теги: Нововолинськ, полон, Ілля Музика
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