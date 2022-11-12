Майже рік у російському полоні перебуває кінолог Ілля Музика з Волині, який боронив Маріуполь

Ілля Музика з Нововолинська перебуває у полоні майже рік. 12-го квітня минулого року хлопець потрапив у полон до росіян з маріупольського заводу Ілліча, в той час, коли інші підрозділи здійснювали прорив на Азовсталь.



Відтоді, зв’язок з нововолинцем зник. Останній раз рідні чули голос 28-річного Іллі Музики 12-го квітня минулого року, у день, коли військових взяли у полон, пише



Нововолинець до листопада 2021-го року проходив службу на пункті пропуску «Устилуг», згодом разом зі своєю дівчиною Аліною Паніною працювали у порту ММТП у Маріуполі, перевіряли судна.



Закохані зустріли 24-те лютого на службі у Маріуполі, тому одразу взялись захищати місто та мирне населення. Боронячи кордони Маріуполя, Ілля потрапив до рук ворога під час прориву із заводу «Ілліча», а його дівчина Аліна з Азовсталі. 17-го жовтня стало відомо, що Україна звільнила з російського полону 108 жінок,







“Ми разом, тому пройдемо через все”, – з теплом згадує прикордонниця слова Іллі.



Та, на жаль, нововолинець досі перебуває у російському полоні. Зі слів матері, Ілля Музика числиться у списках Міжнародного комітету Червоного хреста. Проте, за більш як 11 місяців рідні не мають жодної інформації про хлопця.



“В мене все добре, я завтра передзвоню”, – пригадує матір останню розмову з сином, яка відбулась 12-го квітня 2022-го року.



Сім’я також в пошуку побратима полоненого військового Сергія Удота, який може володіти інформацією про Іллю Музику. Рідні підозрюють, що зліва від Сергія на одному з фото наш нововолинець (світлину знайшли у телеграм- каналі).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кінологз Нововолинська перебуває у полоні майже рік. 12-го квітня минулого року хлопець потрапив у полон до росіян з маріупольського заводу Ілліча, в той час, коли інші підрозділи здійснювали прорив на Азовсталь.Відтоді, зв’язок з нововолинцем зник. Останній раз рідні чули голос 28-річного Іллі Музики 12-го квітня минулого року, у день, коли військових взяли у полон, пише БУГ Нововолинець до листопада 2021-го року проходив службу на пункті пропуску «Устилуг», згодом разом зі своєю дівчиноюпрацювали у порту ММТП у Маріуполі, перевіряли судна.Закохані зустріли 24-те лютого на службі у Маріуполі, тому одразу взялись захищати місто та мирне населення. Боронячи кордони Маріуполя, Ілля потрапив до рук ворога під час прориву із заводу «Ілліча», а його дівчина Аліна з Азовсталі. 17-го жовтня стало відомо, що Україна звільнила з російського полону 108 жінок, серед яких була нововолинська прикордонниця Кінологиня Аліна Паніна зазначила, що саме завдяки тим військовим, які захищали кордони міста на заводі Ілліча, іншим вдалось добратись до Азовсталі.“Ми разом, тому пройдемо через все”, – з теплом згадує прикордонниця слова Іллі.Та, на жаль, нововолинець досі перебуває у російському полоні. Зі слів матері, Ілля Музика числиться у списках Міжнародного комітету Червоного хреста. Проте, за більш як 11 місяців рідні не мають жодної інформації про хлопця.“В мене все добре, я завтра передзвоню”, – пригадує матір останню розмову з сином, яка відбулась 12-го квітня 2022-го року.Сім’я також в пошуку побратима полоненого військового, який може володіти інформацією про Іллю Музику. Рідні підозрюють, що зліва від Сергія на одному з фото наш нововолинець (світлину знайшли у телеграм- каналі).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію