У Білорусі прокоментували розміщення російської ядерної зброї
Сьогодні, 11:00
У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що розміщення російської ядерної зброї на території їхньої країни «не суперечить міжнародним договорам».
Відповідь є на сайті МЗС Білорусі.
У Білорусі заявили, що роблять вимушені кроки зі зміцнення власної безпеки і обороноздатності у відповідь на «економічний і політичний тиск» з боку США, Великої Британії, їхніх союзників по НАТО, а також країн Євросоюзу.
«Військова співпраця Білорусі та Росії здійснюється у суворій відповідності до міжнародного права. Навчання білоруських пілотів, здатних керувати літаками зі специфічними боєприпасами, модернізація таких літаків, як і розміщення ядерних боєзарядів на території Білорусі без передачі Мінську контролю за ними, а також доступу до відповідних технологій, жодним чином не суперечать положенням статей І та ІІ ДНЯЗ. Крім того, це не є новаторством у сфері військового співробітництва неядерної та ядерної держав», – сказав у міністерстві.
Нагадаємо, 25 березня стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін вирішив розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив самопроголошений президент Республіки Олександр Лукашенко.
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Відповідь є на сайті МЗС Білорусі.
У Білорусі заявили, що роблять вимушені кроки зі зміцнення власної безпеки і обороноздатності у відповідь на «економічний і політичний тиск» з боку США, Великої Британії, їхніх союзників по НАТО, а також країн Євросоюзу.
«Військова співпраця Білорусі та Росії здійснюється у суворій відповідності до міжнародного права. Навчання білоруських пілотів, здатних керувати літаками зі специфічними боєприпасами, модернізація таких літаків, як і розміщення ядерних боєзарядів на території Білорусі без передачі Мінську контролю за ними, а також доступу до відповідних технологій, жодним чином не суперечать положенням статей І та ІІ ДНЯЗ. Крім того, це не є новаторством у сфері військового співробітництва неядерної та ядерної держав», – сказав у міністерстві.
Нагадаємо, 25 березня стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін вирішив розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив самопроголошений президент Республіки Олександр Лукашенко.
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