У Білорусі прокоментували розміщення російської ядерної зброї





Відповідь є на



У Білорусі заявили, що роблять вимушені кроки зі зміцнення власної безпеки і обороноздатності у відповідь на «економічний і політичний тиск» з боку США, Великої Британії, їхніх союзників по НАТО, а також країн Євросоюзу.



«Військова співпраця Білорусі та Росії здійснюється у суворій відповідності до міжнародного права. Навчання білоруських пілотів, здатних керувати літаками зі специфічними боєприпасами, модернізація таких літаків, як і розміщення ядерних боєзарядів на території Білорусі без передачі Мінську контролю за ними, а також доступу до відповідних технологій, жодним чином не суперечать положенням статей І та ІІ ДНЯЗ. Крім того, це не є новаторством у сфері військового співробітництва неядерної та ядерної держав», – сказав у міністерстві.



Нагадаємо, 25 березня стало відомо, що Олександр Лукашенко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що розміщення російської ядерної зброї на території їхньої країни «не суперечить міжнародним договорам».Відповідь є на сайті МЗС Білорусі.У Білорусі заявили, що роблять вимушені кроки зі зміцнення власної безпеки і обороноздатності у відповідь на «економічний і політичний тиск» з боку США, Великої Британії, їхніх союзників по НАТО, а також країн Євросоюзу.«Військова співпраця Білорусі та Росії здійснюється у суворій відповідності до міжнародного права. Навчання білоруських пілотів, здатних керувати літаками зі специфічними боєприпасами, модернізація таких літаків, як і розміщення ядерних боєзарядів на території Білорусі без передачі Мінську контролю за ними, а також доступу до відповідних технологій, жодним чином не суперечать положенням статей І та ІІ ДНЯЗ. Крім того, це не є новаторством у сфері військового співробітництва неядерної та ядерної держав», – сказав у міністерстві.Нагадаємо, 25 березня стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін вирішив розмістити ядерну зброю на території Білорусі . При цьому наголосив, що про це його нібито попросив самопроголошений президент Республіки

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