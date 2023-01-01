Путін вдається до ядерного шантажу, бо зазнає поразки на полі бою, – ГУР
Сьогодні, 11:30
План кремля розмістити ядерну зброю в Білорусі — нафталіновий інструмент ядерного шантажу. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив в ефірі Радіо Свобода.
Як розповідають на сторінці ГУР у Фейсбук, США і Європейський Союз в цій ситуації дуже чітко й однозначно реагують, що на цей шантаж вестися не планують.
Після цих заяв Путіна Європейський Союз, США, Північноатлантичний альянс продовжують зміцнювати безпеку демократичного вільного світу.
"Ситуація з ядерною зброєю та будуванням сховищ для її зберігання відстежується, про її переміщення наразі не йдеться", - сказав Юсов.
За його словами, окрім зовнішнього фактору, є ще потужний внутрішній чинник — російське суспільство починає ставити все більше запитань по провальному ходу війни в Україні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Guardian: плани Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі нереалістичні
"Найменший натяк на застосування ядерної зброї — це буде не гра, а кінець і режиму, і сучасній Росії в політичному контексті", - йдеться у повідомленні.
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Як розповідають на сторінці ГУР у Фейсбук, США і Європейський Союз в цій ситуації дуже чітко й однозначно реагують, що на цей шантаж вестися не планують.
Після цих заяв Путіна Європейський Союз, США, Північноатлантичний альянс продовжують зміцнювати безпеку демократичного вільного світу.
"Ситуація з ядерною зброєю та будуванням сховищ для її зберігання відстежується, про її переміщення наразі не йдеться", - сказав Юсов.
За його словами, окрім зовнішнього фактору, є ще потужний внутрішній чинник — російське суспільство починає ставити все більше запитань по провальному ходу війни в Україні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Guardian: плани Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі нереалістичні
"Найменший натяк на застосування ядерної зброї — це буде не гра, а кінець і режиму, і сучасній Росії в політичному контексті", - йдеться у повідомленні.
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