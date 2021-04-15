У Карпатах температура різко впала до -14 градусів

У Карпатах температура різко впала до -14 градусів
Станом на сьогоднішній ранок в Карпат різко знизилась температура. На горі Піп Іван зафіксували -14 градусів.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці пресслужби Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

"Станом на 9:00 28:03:2023 на горі Піп Іван Чорногорський хмарно, вітер Північно-західній 8 м/с. Температура повітря -14 градусів", - пише пресслужба.

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Теги: Карпати, температура, мороз
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