У Карпатах температура різко впала до -14 градусів





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"Станом на 9:00 28:03:2023 на горі Піп Іван Чорногорський хмарно, вітер Північно-західній 8 м/с. Температура повітря -14 градусів", - пише пресслужба.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на сьогоднішній ранок в Карпат різко знизилась температура. На горі Піп Іван зафіксували -14 градусів.Про це повідомляють на Facebook-сторінці пресслужби Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту."Станом на 9:00 28:03:2023 на горі Піп Іван Чорногорський хмарно, вітер Північно-західній 8 м/с. Температура повітря -14 градусів", - пише пресслужба.

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