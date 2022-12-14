Компенсацію за генератори в Луцьку погодили для 47 підприємців





Про це розповів Борис Смаль.



Зі слів посадовця, рішення приймали на двох засіданнях комісій: "На одному з них частину заяв відправили на доопрацювання. Ми робили візити: чи є розетки, чи можна зарядити телефон, випити чаю, скільки приходить і перебуває людей. Потім просили показати генератор, не у всіх вони були".



Як розповіла заступниця директора департаменту економічної політики Луцької міської ради Юлія Дацюк, першочергово відмови отримали суб'єкти господарювання, які не зареєстровані в Луцькій територіальній громаді.



"Наприклад, була відмова, бо заклад знаходився на території Луцької громади, а сам суб'єкт зареєстрований у Ківерцях чи в інших громадах. Ще одна відмова, бо генератор придбаний до 24 лютого. І також була відмова, де один підприємець подав два генератори по двох закладах", – сказала Юля Дацюк.



Загалом для 47 підприємців із програми розвитку малого та середнього підприємництва відшкодують половину вартості придбаного генератора, але не більш як 50 тисяч гривень.



"Були генератори за 60 тисяч гривень, тобто Луцька міська рада відшкодовує 30 тисяч. Були генератори, вартість яких перевищувала 200 тисяч гривень, відповідно у них сума відшкодування 50 тисяч", – додала посадовиця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 47 підприємців Луцької громади отримають часткову компенсацію з міського бюджету за куплені генератори. Усього документи подали 57 суб'єктів господарювання (підприємців і підприємств), із яких 10 отримали відмови.Про це розповів Суспільному директор міського департаменту економічної політикиЗі слів посадовця, рішення приймали на двох засіданнях комісій: "На одному з них частину заяв відправили на доопрацювання. Ми робили візити: чи є розетки, чи можна зарядити телефон, випити чаю, скільки приходить і перебуває людей. Потім просили показати генератор, не у всіх вони були".Як розповіла заступниця директора департаменту економічної політики Луцької міської ради, першочергово відмови отримали суб'єкти господарювання, які не зареєстровані в Луцькій територіальній громаді."Наприклад, була відмова, бо заклад знаходився на території Луцької громади, а сам суб'єкт зареєстрований у Ківерцях чи в інших громадах. Ще одна відмова, бо генератор придбаний до 24 лютого. І також була відмова, де один підприємець подав два генератори по двох закладах", – сказала Юля Дацюк.Загалом для 47 підприємців із програми розвитку малого та середнього підприємництва відшкодують половину вартості придбаного генератора, але не більш як 50 тисяч гривень."Були генератори за 60 тисяч гривень, тобто Луцька міська рада відшкодовує 30 тисяч. Були генератори, вартість яких перевищувала 200 тисяч гривень, відповідно у них сума відшкодування 50 тисяч", – додала посадовиця.

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