Волинянину Олегу Пастухову просять присвоїти звання Героя України

Олегу Пастухову.



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«Прошу надати звання Заслуженого Героя України посмертно Пастухову Олегу Володимировичу. Уродженець села Борисковичі Луцького району загинув, виконуючи бойове завдання під Бахмутом 21 лютого 2023 року», - йдеться у тексті петиції.



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