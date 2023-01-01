Волинянину Олегу Пастухову просять присвоїти звання Героя України

Волинянину Олегу Пастухову просять присвоїти звання Героя України
Просять присвоїти звання «Герой України» загиблому 48-річному бійцю з Мар'янівської громади Луцького району Олегу Пастухову.

Про це йдеться у петиції, яку розмістили на сайті Президента України.

«Прошу надати звання Заслуженого Героя України посмертно Пастухову Олегу Володимировичу. Уродженець села Борисковичі Луцького району загинув, виконуючи бойове завдання під Бахмутом 21 лютого 2023 року», - йдеться у тексті петиції.

Підписати петицію можна за цим посиланням.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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