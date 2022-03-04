Росіяни знову скинули авіабомбу на Сумську область





Про це Андрій Єрмак.



"Ворог продовжує обстрілювати Білопілля на Сумщині.



Росіяни здійснили авіаудар керованою авіаційною бомбою. Внаслідок обстрілу сталося загорання господарчої споруди, також пошкоджено 2 приватні будинки, вуличний газопровід низького тиску, двохповерховий багатоквартирний житловий будинок.



Постраждала 1 людина", - йдеться в повідомленні.



Єрмак зазначив, що ворог намагається випробовувати нову тактику обстрілів України на цивільних. Типовий тероризм держави-терориста.



Нагадаємо, що у ніч проти 28 березня для завдання авіаційних ударів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська вночі вдарили авіаційною бомбою по Білопіллю Сумської області.Про це повідомляє керівника ОП"Ворог продовжує обстрілювати Білопілля на Сумщині.Росіяни здійснили авіаудар керованою авіаційною бомбою. Внаслідок обстрілу сталося загорання господарчої споруди, також пошкоджено 2 приватні будинки, вуличний газопровід низького тиску, двохповерховий багатоквартирний житловий будинок.Постраждала 1 людина", - йдеться в повідомленні.Єрмак зазначив, що ворог намагається випробовувати нову тактику обстрілів України на цивільних. Типовий тероризм держави-терориста.Нагадаємо, що у ніч проти 28 березня для завдання авіаційних ударів російсько-окупаційні війська залучили 15 ударних безпілотників типу Shahed 136, 14 із яких знищили українські бійці.

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