Росіяни знову скинули авіабомбу на Сумську область

Росіяни знову скинули авіабомбу на Сумську область
Російські війська вночі вдарили авіаційною бомбою по Білопіллю Сумської області.

Про це повідомляє керівника ОП Андрій Єрмак.

"Ворог продовжує обстрілювати Білопілля на Сумщині.

Росіяни здійснили авіаудар керованою авіаційною бомбою. Внаслідок обстрілу сталося загорання господарчої споруди, також пошкоджено 2 приватні будинки, вуличний газопровід низького тиску, двохповерховий багатоквартирний житловий будинок.

Постраждала 1 людина", - йдеться в повідомленні.

Єрмак зазначив, що ворог намагається випробовувати нову тактику обстрілів України на цивільних. Типовий тероризм держави-терориста.
Росіяни знову скинули авіабомбу на Сумську область

Нагадаємо, що у ніч проти 28 березня для завдання авіаційних ударів російсько-окупаційні війська залучили 15 ударних безпілотників типу Shahed 136, 14 із яких знищили українські бійці.

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Теги: Росія, Україна, війна, Сумщина, авіабомба
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