Росія втратила ще 570 своїх солдатів в Україні





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 171 730 (+570) осіб ліквідовано,



танків – 3 602 (+7) од,



бойових броньованих машин – 6 966 (+13) од,



артилерійських систем – 2 653 (+15) од,



РСЗВ – 525 (+2) од,



засобів ППО – 277 (+0) од,



літаків – 305 (+0) од,



гелікоптерів – 291 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 235 (+19) од,



крилатих ракет – 911 (+0) од,



кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 502 (+9) од,



спеціальної техніки – 287 (+2) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ за минулу добу ліквідували 570 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу – близько 171 730 (+570) осіб ліквідовано,танків – 3 602 (+7) од,бойових броньованих машин – 6 966 (+13) од,артилерійських систем – 2 653 (+15) од,РСЗВ – 525 (+2) од,засобів ППО – 277 (+0) од,літаків – 305 (+0) од,гелікоптерів – 291 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 235 (+19) од,крилатих ракет – 911 (+0) од,кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 502 (+9) од,спеціальної техніки – 287 (+2) од.Дані уточнюються.

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