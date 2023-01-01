Росія втратила ще 570 своїх солдатів в Україні

Росія втратила ще 570 своїх солдатів в Україні
ЗСУ за минулу добу ліквідували 570 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 171 730 (+570) осіб ліквідовано,

танків – 3 602 (+7) од,

бойових броньованих машин – 6 966 (+13) од,

артилерійських систем – 2 653 (+15) од,

РСЗВ – 525 (+2) од,

засобів ППО – 277 (+0) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптерів – 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 235 (+19) од,

крилатих ракет – 911 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 502 (+9) од,

спеціальної техніки – 287 (+2) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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