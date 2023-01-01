Росія втратила ще 570 своїх солдатів в Україні
Сьогодні, 09:20
ЗСУ за минулу добу ліквідували 570 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 171 730 (+570) осіб ліквідовано,
танків – 3 602 (+7) од,
бойових броньованих машин – 6 966 (+13) од,
артилерійських систем – 2 653 (+15) од,
РСЗВ – 525 (+2) од,
засобів ППО – 277 (+0) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптерів – 291 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 235 (+19) од,
крилатих ракет – 911 (+0) од,
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 502 (+9) од,
спеціальної техніки – 287 (+2) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 171 730 (+570) осіб ліквідовано,
танків – 3 602 (+7) од,
бойових броньованих машин – 6 966 (+13) од,
артилерійських систем – 2 653 (+15) од,
РСЗВ – 525 (+2) од,
засобів ППО – 277 (+0) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптерів – 291 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 235 (+19) од,
крилатих ракет – 911 (+0) од,
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 502 (+9) од,
спеціальної техніки – 287 (+2) од.
Дані уточнюються.
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