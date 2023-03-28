До наступу на Авдіївку загарбники залучили досвідчених «вагнерівців», – ISW

До наступу на Авдіївку загарбники залучили досвідчених «вагнерівців», – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що окупанти посилюють виснажені загони своїх вояк підрозділами "Вагнера" для наступу на Авдіївку.

Про це пише Українська правда з посиланням на ISW.

В огляді ISW припускають, що російське військове керівництво, ймовірно, залучило до наступу на Авдіївку певну кількість висококваліфікованих підрозділів групи "Вагнера", щоб закріпити нещодавні обмежені тактичні успіхи в цьому районі.

Як зазначають військові аналітики, чутки про відставку 27 березня командувача Східного військового округу РФ генерал-полковника Рустама Мурадова викликали стриману і цинічну реакцію в російському інформаційному просторі.

Крім того, за даними інституту, є припущення і про можливе звільнення командувача Західного військового округу генерал-полковника Євгена Нікіфорова, війська якого діють уздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна на сході України.

У звіті вказують: ISW не може підтвердити чутки про звільнення Мурадова або Нікіфорова, але варто зазначити, що російські блогери обговорюють потенційні звільнення командувачів, пов'язані з районами операцій, в яких російські війська не змогли досягти значних успіхів або зазнали значних втрат.

Російська влада і деякі блогери зосередилися на пошуку і покаранні окремих командирів за невдачі їхніх військ, а не на дослідженні і вирішенні проблемних питань у російському командуванні і контролі, структурі збройних сил і схемах їхньої дислокації, – додають фахівці.

Основні висновки аналітиків інституту за 27 березня:

Чутки про відставку 27 березня командувача Східної групи військ Росії (Східний військовий округ) генерал-полковника Рустама Мурадова викликали стриману і цинічну реакцію в російському інформаційному просторі.

Військові блогери РФ також стримано відреагували на заяву президента Росії Володимира Путіна від 25 березня про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, підкресливши, що меседжі Путіна спрямовані на західну, а не на внутрішню російську аудиторію.

Російське військове керівництво, ймовірно, залучило до наступу на Авдіївку певну кількість висококваліфікованих підрозділів групи "Вагнера", щоб закріпити нещодавні обмежені тактичні успіхи в цьому районі.

Окупанти досягли незначних успіхів у районі Сватового, а також продовжують наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
Також вони продовжили наземні атаки в Бахмуті та його околицях і досягли успіхів у межах Бахмута.

Крім того, загарбники продовжили наземні обстріли вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

Схоже, що Росія все частіше розгортає елементи звичайних збройних формувань вздовж усієї лінії фронту, в тому числі на півдні України.

Російська влада продовжує формувати нові добровольчі батальйони, підпорядковані нерегулярним формуванням.

У Маріуполі Донецької області українські партизани здійснили напад із застосуванням саморобного вибухового пристрою на гауляйтера окупаційних так званих правоохоронних органів.

Нагадаємо, що росіяни використовують заборонені гранати з хімічною вибухівкою.

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Теги: Росія, Україна, війна
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