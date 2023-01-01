На Волині водій автівки збив 86-річного пішохода: його госпіталізували до лікарні

На Волині водій автівки збив 86-річного пішохода: його госпіталізували до лікарні
Автопригода трапилася учора, 27 березня, близько 12:00 години по вулиці Луцькій у Нововолинську. 52-річний лучанин, керуючи автомобілем «Mercedes-Benz», допустив наїзд на пішохода. Чоловік переходив дорогу через нерегульований пішохідний перехід.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Внаслідок автопригоди 86-річний місцевий мешканець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розсовувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Теги: Нововолинськ, пішохід, ДТП
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