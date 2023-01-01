Нічна атака «Шахедами»: українські бійці збили 14 із 15 дронів

Нічна атака «Шахедами»: українські бійці збили 14 із 15 дронів
У ніч проти 28 березня для завдання авіаційних ударів російсько-окупаційні війська залучили 15 ударних безпілотників типу Shahed 136, 14 із яких знищили українські бійці.

Про це пише Громадське з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

«Логіка дій росіян — терор, направлений на цивільну інфраструктуру. Він не спрацює, так само як і геополітичний шантаж», — прокоментував нічну атаку голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Київ

У ніч проти 28 березня внаслідок атаки у столиці до ДСНС почали надходити повідомлення про вибух та пожежу у Святошинському районі, зазначили у службі.

Внаслідок атаки у триповерховій адміністративній будівлі відбулося руйнування будівельних конструкцій на площі 200 квадратних метрів. Також виникла пожежа у двох осередках загальною площею 70 квадратних метрів, які вогнеборці оперативно ліквідували.

Минулося без жертв і постраждалих. На місці події загалом працювали 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 50 фахівців.

Начальник Київської міської державної адміністрації Сергій Попко зазначив, що сукупно всі сили протиповітряної оборони в районі повітряного простору Києва виявили та знищили 12 ворожих безпілотників типу Shahed.
Нічна атака «Шахедами»: українські бійці збили 14 із 15 дронів
Нічна атака «Шахедами»: українські бійці збили 14 із 15 дронів

Дніпропетровщина

Два безпілотники знищили військові з повітряного командування «Схiд». Ще один — поцілив по приватному підприємству у Дніпрі. Там сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тисячі квадратних метрів.

Кiлька годин рятувальники приборкували полум'я. Загоряння вони вже загасили. Минулося без постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Теги: Росія, Україна, війна, нічна атака
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