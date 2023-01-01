Нічна атака «Шахедами»: українські бійці збили 14 із 15 дронів





Про це пише



«Логіка дій росіян — терор, направлений на цивільну інфраструктуру. Він не спрацює, так само як і геополітичний шантаж», — прокоментував нічну атаку голова Офісу президента Андрій Єрмак.



Київ



У ніч проти 28 березня внаслідок атаки



Внаслідок атаки у триповерховій адміністративній будівлі відбулося руйнування будівельних конструкцій на площі 200 квадратних метрів. Також виникла пожежа у двох осередках загальною площею 70 квадратних метрів, які вогнеборці оперативно ліквідували.



Минулося без жертв і постраждалих. На місці події загалом працювали 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 50 фахівців.



Начальник Київської міської державної адміністрації Сергій Попко зазначив, що сукупно всі сили протиповітряної оборони в районі повітряного простору Києва виявили та знищили 12 ворожих безпілотників типу Shahed.



Дніпропетровщина



Два безпілотники знищили військові з повітряного командування «Схiд». Ще один — поцілив по приватному підприємству у Дніпрі. Там сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тисячі квадратних метрів.



Кiлька годин рятувальники приборкували полум'я. Загоряння вони вже загасили. Минулося без постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 28 березня для завдання авіаційних ударів російсько-окупаційні війська залучили 15 ударних безпілотників типу Shahed 136, 14 із яких знищили українські бійці.Про це пише Громадське з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.«Логіка дій росіян — терор, направлений на цивільну інфраструктуру. Він не спрацює, так само як і геополітичний шантаж», — прокоментував нічну атаку голова Офісу президентаУ ніч проти 28 березня внаслідок атаки у столиці до ДСНС почали надходити повідомлення про вибух та пожежу у Святошинському районі, зазначили у службі.Внаслідок атаки у триповерховій адміністративній будівлі відбулося руйнування будівельних конструкцій на площі 200 квадратних метрів. Також виникла пожежа у двох осередках загальною площею 70 квадратних метрів, які вогнеборці оперативно ліквідували.Минулося без жертв і постраждалих. На місці події загалом працювали 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 50 фахівців.Начальник Київської міської державної адміністраціїзазначив, що сукупно всі сили протиповітряної оборони в районі повітряного простору Києва виявили та знищили 12 ворожих безпілотників типу Shahed.Два безпілотники знищили військові з повітряного командування «Схiд». Ще один — поцілив по приватному підприємству у Дніпрі. Там сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тисячі квадратних метрів.Кiлька годин рятувальники приборкували полум'я. Загоряння вони вже загасили. Минулося без постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію