Бомбардувати драмтеатр у Маріуполі наказав російський полковник, який родом з Житомирщини. ФОТО





Їх оприлюднила міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, повідомляє



Сергій Валерійович Атрощенко - командир в/ч 75387 960-о штурмового авіаційного полку РФ, що базується на околицях міста Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю.



Він народився 5 травня 1981 року в Овручі на Житомирщині. Потім жив у російському м.Липецьк, потім був прописаний у м.Воронеж, Ленінський проспект буд.96а, кв. 89. Після цього деякий час був прописаний за місцем служби у в/ч 46451 у пгт. Гвардійське в окупованому Криму. Телефон: 79186505185, поштові адреси: [email protected]



Зараз він знімає квартиру в елітному будинку за 350 метрів від Азовського моря. Його адреса: Краснодарський край, м. Приморсько-Ахтарськ, вул. Мира, буд.151, кв.2. (координати: 46°02’59.6″N 38°09’56.9″E).



Українські хактивісти змогли отримати з електронної пошти Атрощенко "різні деталізовані списки пілотів, відомості, службові характеристики офіцерів, довідки, теоретичні та практичні розрахунки, які цікаві для розвідки".



Вони також отримали доступ до електронної пошти дружини Атрощенка Лілії та вступили з нею в листування від імені одного з офіцерів 960-го полку, який і очолює її чоловік. Від імені офіцера українські хактивісти переконали Лілію зробити "патріотичну фотосесію" дружин справжніх офіцерів полку на аеродромі в парадних кітелях з медалями їх чоловіків.



"Це дозволило розвідати цілі та зібрати вкупу всіх дружин російських пілотів і як наслідок зібрати додаткові дані, які корисні для подальшої OSINT-розвідки", - йдеться у повідомленні.



InformNapalm пише, що поки оприлюднює лише частину отриманої інформації, і обіцяє надалі наступні публікації на основі даних Атрощенка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стали відомі ім’я та дані полковника армії РФ, який віддав наказ про бомбардування драмтеатру, пологового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі.Їх оприлюднила міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, повідомляє Цензор.НЕТ . Розслідувані отримали дані від хакерів-активістів української команди "Кібер Спротив". Ті отримали доступ до електронної пошти полковника.- командир в/ч 75387 960-о штурмового авіаційного полку РФ, що базується на околицях міста Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю.Він народився 5 травня 1981 року в Овручі на Житомирщині. Потім жив у російському м.Липецьк, потім був прописаний у м.Воронеж, Ленінський проспект буд.96а, кв. 89. Після цього деякий час був прописаний за місцем служби у в/ч 46451 у пгт. Гвардійське в окупованому Криму. Телефон: 79186505185, поштові адреси: [email protected] Зараз він знімає квартиру в елітному будинку за 350 метрів від Азовського моря. Його адреса: Краснодарський край, м. Приморсько-Ахтарськ, вул. Мира, буд.151, кв.2. (координати: 46°02’59.6″N 38°09’56.9″E).Українські хактивісти змогли отримати з електронної пошти Атрощенко "різні деталізовані списки пілотів, відомості, службові характеристики офіцерів, довідки, теоретичні та практичні розрахунки, які цікаві для розвідки".Вони також отримали доступ до електронної пошти дружини Атрощенката вступили з нею в листування від імені одного з офіцерів 960-го полку, який і очолює її чоловік. Від імені офіцера українські хактивісти переконали Лілію зробити "патріотичну фотосесію" дружин справжніх офіцерів полку на аеродромі в парадних кітелях з медалями їх чоловіків."Це дозволило розвідати цілі та зібрати вкупу всіх дружин російських пілотів і як наслідок зібрати додаткові дані, які корисні для подальшої OSINT-розвідки", - йдеться у повідомленні.InformNapalm пише, що поки оприлюднює лише частину отриманої інформації, і обіцяє надалі наступні публікації на основі даних Атрощенка.

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