29 та 30 березня частина Луцька і кілька прилеглих сіл тимчасово залишаться без світла





Про це



Для проведення ремонтних робіт буде припинено електропостачання у с. Липини; у м. Луцьку: вул. Кравчука, Гордіюк, просп. Соборності, Молоді, вул. Конякіна, Федорова, просп. Відродження, вул. Єршова, Лідавська, Ківерцівська, Наливайка, Карбишева; у с. Прилуцьке: вул. Травнева, Європейська, Мрії.



Такі заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 29 березня, та четвер, 30 березня, з 05:00 до 18:00 буде знеструмлено частину Луцька, Прилуцького та повністю Липини.Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".Для проведення ремонтних робіт буде припинено електропостачання у с. Липини; у м. Луцьку: вул. Кравчука, Гордіюк, просп. Соборності, Молоді, вул. Конякіна, Федорова, просп. Відродження, вул. Єршова, Лідавська, Ківерцівська, Наливайка, Карбишева; у с. Прилуцьке: вул. Травнева, Європейська, Мрії.Такі заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання.

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