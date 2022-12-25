29 та 30 березня частина Луцька і кілька прилеглих сіл тимчасово залишаться без світла

29 та 30 березня частина Луцька і кілька прилеглих сіл тимчасово залишаться без світла
У середу, 29 березня, та четвер, 30 березня, з 05:00 до 18:00 буде знеструмлено частину Луцька, Прилуцького та повністю Липини.

Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".

Для проведення ремонтних робіт буде припинено електропостачання у с. Липини; у м. Луцьку: вул. Кравчука, Гордіюк, просп. Соборності, Молоді, вул. Конякіна, Федорова, просп. Відродження, вул. Єршова, Лідавська, Ківерцівська, Наливайка, Карбишева; у с. Прилуцьке: вул. Травнева, Європейська, Мрії.

Такі заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання.


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Теги: Світло, Луцьк, Волинь
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