Судитимуть волинян, які виготовляли та збували контрафактний алкоголь
Сьогодні, 15:20
На Волині судитумуть членів злочинної групи, які виготовляли та збували контрафактний алкоголь.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у розслідуваному детективами Територіального управління БЕБ у Волинській області кримінальному провадженні щодо організованої злочинної групи, яка здійснювала незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку у великому розмірі.
За даними слідства, п’ятеро громадян на Волині організували роботу цеху із незаконного виробництва, зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного податку.
У подальшому незаконно виготовлена підакцизна продукція реалізовувалась на території Волинської області.
Під час санкціонованих судом обшуків виявлено та вилучено близько 1500 пляшок незаконно виготовленої алкогольної продукції, понад 11 000 підроблених марок акцизного податку, а також знаряддя для її незаконного виготовлення.
Далі – слово за судом.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у розслідуваному детективами Територіального управління БЕБ у Волинській області кримінальному провадженні щодо організованої злочинної групи, яка здійснювала незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку у великому розмірі.
За даними слідства, п’ятеро громадян на Волині організували роботу цеху із незаконного виробництва, зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного податку.
У подальшому незаконно виготовлена підакцизна продукція реалізовувалась на території Волинської області.
Під час санкціонованих судом обшуків виявлено та вилучено близько 1500 пляшок незаконно виготовленої алкогольної продукції, понад 11 000 підроблених марок акцизного податку, а також знаряддя для її незаконного виготовлення.
Далі – слово за судом.
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