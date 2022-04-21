Танки Leopard від Португалії вже в Україні





Про це свідчить заява Міноборони Португалії в офіційному Twitter, пише



"Три танки Leopard 2A6, які передає Португалія узгоджено з партнерами, вже в Україні. Португалія продовжує підтримувати Україну, яка чинить опір протиправному вторгненню Росії", - йдеться у заяві.



Нагадаємо, вранці 28 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив



Тим часом міністр оборони України офіційно підтвердив прибуття британських Challenger 2.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обіцяні Португалією танки Leopard 2, які вона передає узгоджено з іншими партнерами "танкової коаліції", вже на території України.Про це свідчить заява Міноборони Португалії в офіційному Twitter, пише "Європейська правда" "Три танки Leopard 2A6, які передає Португалія узгоджено з партнерами, вже в Україні. Португалія продовжує підтримувати Україну, яка чинить опір протиправному вторгненню Росії", - йдеться у заяві.Нагадаємо, вранці 28 березня канцлер Німеччинипідтвердив прибуття в Україну обіцяних Берліном танків Leopard 2.Тим часом міністр оборони України офіційно підтвердив прибуття британських Challenger 2.

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