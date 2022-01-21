На Волині реставрують іконостас ХVIII століття. ФОТО

У Нововолинському історичному музеї триває реставрація частини іконостаса XVIII століття, який до 1990 року прикрашав Успенський Низкиницький чоловічий монастир.Про це повідомив Нововолинський міський головаНад збереженням пам’ятки вже рік працює художник-реставратор вищої категорії Харківської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру. Митець вже завершив відновлювати дрібні деталі царських воріт. На часі – компонування частин у цілісну конструкцію.Нагадаю: нещодавно вдалося, яка також була частиною згаданого іконостаса.За кілька місяців фрагмент іконостаса можна буде переглянути усім охочим у експозиції міського музею.