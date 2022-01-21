На Волині реставрують іконостас ХVIII століття. ФОТО
Сьогодні, 02:17
У Нововолинському історичному музеї триває реставрація частини іконостаса XVIII століття, який до 1990 року прикрашав Успенський Низкиницький чоловічий монастир.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Над збереженням пам’ятки вже рік працює художник-реставратор вищої категорії Харківської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру Артем Погрібний. Митець вже завершив відновлювати дрібні деталі царських воріт. На часі – компонування частин у цілісну конструкцію.
Нагадаю: нещодавно вдалося віднайти ікону «Тайна вечеря», яка також була частиною згаданого іконостаса.
За кілька місяців фрагмент іконостаса можна буде переглянути усім охочим у експозиції міського музею.
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Над збереженням пам’ятки вже рік працює художник-реставратор вищої категорії Харківської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру Артем Погрібний. Митець вже завершив відновлювати дрібні деталі царських воріт. На часі – компонування частин у цілісну конструкцію.
Нагадаю: нещодавно вдалося віднайти ікону «Тайна вечеря», яка також була частиною згаданого іконостаса.
За кілька місяців фрагмент іконостаса можна буде переглянути усім охочим у експозиції міського музею.
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