Зі стіни Луцького замку падає цегла: територію огородили. ФОТО





Про це розповів Павло Рудецький.



На стан стіни і уламки поруч почали скаржитися лучани.



Зі слів Павла Рудецького, на стан замку вплинула погода. "Була зима, зараз весна, перепади клімату. Цегла набирає вологу, місцями десь може вистрілювати. Тому що цегла різного формату. Так, цегла руйнується і випадає, але це не є критично".



Щоб туристам буде безпечно перебувати на території замку – працівники історико-культурного заповідника самостійно його утримують. Роблять це за зароблені з екскурсій гроші. Зі слів Павла Рудецького, торік замок відвідали 40 тисяч людей, а це втричі менше, ніж за аналогічні періоди до початку пандемії коронавірусу і повномасштабної війни в Україні.



Торік заповідник заробив два мільйона гривень з екскурсій.



Як розповів виконувач обов'язків керівника Валерій Дмитрук, луцький замок – пам’ятка архітектури та історії національного значення. Тобто перебуває у державній формі власності, фінансується з обласного бюджету.



У 2021 році від Волині профільному Міністерству було запропоновано п'ять об’єктів для внесення їх у програму "Велика реставрація". До програми внесли і Луцький замок, на реставрацію якого тоді передбачили 30 мільйонів гривень. Проте через повномасштабну війну гроші так і не виділили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ділянку біля В'їзної вежі Луцького замку огородили стрічкою. Це зробили, щоб убезпечити туристів від цегли, яка може випадає зі стіни.Про це розповів Суспільному керівник Адміністрації історико-культурного заповідникаНа стан стіни і уламки поруч почали скаржитися лучани.Зі слів Павла Рудецького, на стан замку вплинула погода. "Була зима, зараз весна, перепади клімату. Цегла набирає вологу, місцями десь може вистрілювати. Тому що цегла різного формату. Так, цегла руйнується і випадає, але це не є критично".Щоб туристам буде безпечно перебувати на території замку – працівники історико-культурного заповідника самостійно його утримують. Роблять це за зароблені з екскурсій гроші. Зі слів Павла Рудецького, торік замок відвідали 40 тисяч людей, а це втричі менше, ніж за аналогічні періоди до початку пандемії коронавірусу і повномасштабної війни в Україні.Торік заповідник заробив два мільйона гривень з екскурсій.Як розповів виконувач обов'язків керівника, луцький замок – пам’ятка архітектури та історії національного значення. Тобто перебуває у державній формі власності, фінансується з обласного бюджету.У 2021 році від Волині профільному Міністерству було запропоновано п'ять об’єктів для внесення їх у програму "Велика реставрація". До програми внесли і Луцький замок, на реставрацію якого тоді передбачили 30 мільйонів гривень. Проте через повномасштабну війну гроші так і не виділили.

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