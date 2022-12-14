Волинські військові звинувачують волонтерку Оксану Ліщук у розкраданні коштів

Оксану Ліщук у розтраті коштів зі збору, який вона оголошувала для батальйону.



Про це військові повідомили на своїй сторінці у



Командир осередку з позивним Ґрот розповів, що волонтерка Оксана Ліщук неодноразово проводила збори для ДРБ «Сонечко», активно допомагала та брала на себе чимало ініціатив, проте наразі їхня співпраця закінчена.



"Оксана більше не викликає довіри у нашого підрозділу. Причиною тому - останній збір, який вона проводила. Нам почали писати люди, які активно долучались до збору та попросили звіт, але реакції від Оксани не було. Саме тому ми вирішили провести самостійну перевірку зібраних та витрачених коштів, а також залишку. Виявилось, що це “волонтерка” рідкісної породи!" - йдеться у дописі.



Як розповідає командир, Оксана Ліщук витратила понад 200 000 гривень зібраних коштів не за призначенням, а на особисті розваги.



Лише близько 100 000 грн Оксана витратила на потреби підрозділу : закупила деякі речі, навіть ті, яких військові не просили, зауважує Ґрот.



"Ми кілька разів давали змогу Оксані повернути всі вкрадені кошти, покинути нас і ніколи більше не називатись волонтером! АЛЕ Оксана Ліщук не вважає, що людям, які кожного дня ризикують своїм життям на фронті, ці кошти потрібні більше, ніж їй.



Протягом останнього тижня ми чули виключно обіцянки, що вона все поверне", - пише командир.



Додають, що Оксана Ліщук більше не має права оголошувати або ж проводити будь-які заходи від імені «Сонечко» на Волині.



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