У Луцьку сталося дві аварії: збили пішоходів

У Луцьку сталося дві аварії: збили пішоходів
У Луцьку за минулу добу трапилося дві дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими пішоходами.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Так, на проспекті Молоді 18-річний керманич Opel Vivaro, здійснюючи рух заднім ходом по прибудинковій території, наїхав на пішохідку – 62-річну місцеву мешканку. Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

На вулиці Ковельській 20-річний водій Volkswagen Transporter заднім ходом виїжджав із тротуару у напрямку проїжджої частини та допустив наїзд на 62-річну лучанку. У медзакладі жінці надали необхідну допомогу й відпустили додому.

За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості.

У Луцьку сталося дві аварії: збили пішоходів


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Теги: ДТП, Луцьк, пішоходи, постраждалі
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