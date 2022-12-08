У Луцьку сталося дві аварії: збили пішоходів





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Так, на проспекті Молоді 18-річний керманич Opel Vivaro, здійснюючи рух заднім ходом по прибудинковій території, наїхав на пішохідку – 62-річну місцеву мешканку. Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.



На вулиці Ковельській 20-річний водій Volkswagen Transporter заднім ходом виїжджав із тротуару у напрямку проїжджої частини та допустив наїзд на 62-річну лучанку. У медзакладі жінці надали необхідну допомогу й відпустили додому.



За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку за минулу добу трапилося дві дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими пішоходами.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Так, на проспекті Молоді 18-річний керманич Opel Vivaro, здійснюючи рух заднім ходом по прибудинковій території, наїхав на пішохідку – 62-річну місцеву мешканку. Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.На вулиці Ковельській 20-річний водій Volkswagen Transporter заднім ходом виїжджав із тротуару у напрямку проїжджої частини та допустив наїзд на 62-річну лучанку. У медзакладі жінці надали необхідну допомогу й відпустили додому.За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості.

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