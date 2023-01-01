У Тойкуті горіла деревообробна продукція

У Тойкуті горіла деревообробна продукція
На Волині в селі Тойкут Ковельського району горіла деревообробна продукція.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.

Повідомлення про загоряння деревообробної продукції надійшло до служби 101 о 02:46, за викликом виїхали вогнеборці 19-ї та 4-ї Державних пожежно-рятувальних частин м.Ковеля, команда місцевої пожежної охорони с.Доротище.

На гасіння подали два водяних стволи, пожежу загасили о 04:20.

Наголосили, що постраждалих немає, а причина пожежі встановлюється.
У Тойкуті горіла деревообробна продукція

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Теги: Тойкут, деревообробна продукція, пожежа
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