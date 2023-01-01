У Тойкуті горіла деревообробна продукція
Сьогодні, 10:40
На Волині в селі Тойкут Ковельського району горіла деревообробна продукція.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.
Повідомлення про загоряння деревообробної продукції надійшло до служби 101 о 02:46, за викликом виїхали вогнеборці 19-ї та 4-ї Державних пожежно-рятувальних частин м.Ковеля, команда місцевої пожежної охорони с.Доротище.
На гасіння подали два водяних стволи, пожежу загасили о 04:20.
Наголосили, що постраждалих немає, а причина пожежі встановлюється.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.
Повідомлення про загоряння деревообробної продукції надійшло до служби 101 о 02:46, за викликом виїхали вогнеборці 19-ї та 4-ї Державних пожежно-рятувальних частин м.Ковеля, команда місцевої пожежної охорони с.Доротище.
На гасіння подали два водяних стволи, пожежу загасили о 04:20.
Наголосили, що постраждалих немає, а причина пожежі встановлюється.
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