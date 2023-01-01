Лікарку з Волині нагородили почесним нагрудним знаком від Залужного

Лікарку з Волині нагородили почесним нагрудним знаком від Залужного
Генерального директора КП "Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання" Тетяну Ващук відзначили почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ.

Про це повідомляють у медустанові.

Очільницю Володимирського ТМО відзначили почесним нагрудним знаком "За сприяння війську" наказом Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Федоровича Заслужного.
Лікарку з Волині нагородили почесним нагрудним знаком від Залужного


"Така нагорода - це велика честь для кожного, хто щоденно працює для наближення нашої Перемоги! Дякуючи нашим військовим, ми маємо можливість працювати в тилу, адже кожному медику Володимирського ТМО довелося працювати у досить непростий для України час. Але ми - команда. Разом наближуємо Перемогу! Слава Збройним Силам України! Слава Україні!" - зазначила Тетяна Ващук .

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Теги: Волинь, нагорода, медицина, війна, Залужний, Володимир
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