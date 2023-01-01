Двох учасників вечірок в Києві, де знущалися з дівчат, випустили під заставу





Як інформує Олена Ковальова.



Так, на волю змогли вийти Ярослав Домбровський та Олег Захаров. Першого підозрюють у розповсюдженні порнографічного контенту, а другого — у сексуальному насиллі. Суд відправив обох під варту, але з правом внесення застави, що вони й зробили.



Попри це, підозрюваним доведеться на вимогу прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду, повідомляти їх про зміну свого місця проживання чи роботи, а також не спілкуватися зі свідками та потерпілими.



Ще одним фігурантом цієї справи є Андрій Ярина, якого правоохоронці називають організатором. Він отримав підозру і в сексуальному насиллі, і в розповсюдженні порнографічного контенту. Його відправили під варту без права на заставу.



Нагадаємо, на початку лютого ведуча та засновниця «Дикого театру» Ярослава Кравченко опублікувала допис про компанію хлопців, які влаштовують вечірки, запрошують туди дівчат, накачують алкоголем та, ймовірно, наркотиками, а потім знімають їх непритомними. Після цього в Instagram і закритих групах у Telegram публікують відео й фото інтимних органів непритомних дівчат, а також сцени їхнього ґвалтування.



Після розголосу один з організаторів опублікував відео в Telegram, на якому напівоголена дівчина каже, що нібито «сама не знає міри». У підписі до відео хлопець намагався зняти з себе відповідальність: «Після цього ви хочете сказати, що я когось чимось накачую».



Правоохоронці встановили фігурантів і місця їхнього перебування та



Двом фігурантам справи про організацію у Києві вечірок, під час яких молоді люди напивалися, а потім принижували дівчат,



За даними слідства, на одній із таких вечірок підозрювані використали безпорадний стан дівчини, з якою разом вживали алкоголь. Як розповідають правоохоронці, зловмисники вчинили стосовно потерпілої сексуальне насилля, знявши все на мобільний телефон. Того ж дня відзнятий матеріал вони розмістили в соціальній мережі.



Також слідчі встановили, що в інший день організатор вечірок умовив неповнолітню взяти участь у стримі «блогерської вечірки». Дочекавшись, коли дівчина сп'яніє від алкоголю, він теж вдався до сексуального насилля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двоє підозрюваних учасників вечірок у Києві, де знущалися з дівчат, вийшли під заставу по 402 тисячі гривень кожен.Як інформує Громадське , про це розповіла речниця Київської обласної прокуратуриТак, на волю змогли вийтита. Першого підозрюють у розповсюдженні порнографічного контенту, а другого — у сексуальному насиллі. Суд відправив обох під варту, але з правом внесення застави, що вони й зробили.Попри це, підозрюваним доведеться на вимогу прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду, повідомляти їх про зміну свого місця проживання чи роботи, а також не спілкуватися зі свідками та потерпілими.Ще одним фігурантом цієї справи є Андрій Ярина, якого правоохоронці називають організатором. Він отримав підозру і в сексуальному насиллі, і в розповсюдженні порнографічного контенту. Його відправили під варту без права на заставу.Нагадаємо, на початку лютого ведуча та засновниця «Дикого театру» Ярослава Кравченко опублікувала допис про компанію хлопців, які влаштовують вечірки, запрошують туди дівчат, накачують алкоголем та, ймовірно, наркотиками, а потім знімають їх непритомними. Після цього в Instagram і закритих групах у Telegram публікують відео й фото інтимних органів непритомних дівчат, а також сцени їхнього ґвалтування.Після розголосу один з організаторів опублікував відео в Telegram, на якому напівоголена дівчина каже, що нібито «сама не знає міри». У підписі до відео хлопець намагався зняти з себе відповідальність: «Після цього ви хочете сказати, що я когось чимось накачую».Правоохоронці встановили фігурантів і місця їхнього перебування та провели обшуки Двом фігурантам справи про організацію у Києві вечірок, під час яких молоді люди напивалися, а потім принижували дівчат, повідомили про підозру. Ще шістьом вручили повістки до військкомату.За даними слідства, на одній із таких вечірок підозрювані використали безпорадний стан дівчини, з якою разом вживали алкоголь. Як розповідають правоохоронці, зловмисники вчинили стосовно потерпілої сексуальне насилля, знявши все на мобільний телефон. Того ж дня відзнятий матеріал вони розмістили в соціальній мережі.Також слідчі встановили, що в інший день організатор вечірок умовив неповнолітню взяти участь у стримі «блогерської вечірки». Дочекавшись, коли дівчина сп'яніє від алкоголю, він теж вдався до сексуального насилля.

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