Погода у Луцьку на завтра, 30 березня

Погода у Луцьку на завтра, 30 березня
У четвер, 30 березня, у Луцьку похмура погода буде триматися весь день, вранці очікується недовге прояснення. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +10°.

Народний прогноз погоди: 30 березня відзначається день пам'яті преподобного Олексія, прозваного у народі Олексієм Теплим. На Олексія Теплого, як правило, бурхливо тане сніг. Якщо на Олексія тепло, то весна буде теплою, якщо холодно - весна запізниться. Великі потоки води від танення снігу провіщали мокре літо. У минулі часи казали: "Олексія, чоловік Божий, зиму нанівець зводить", "Зверху пече - знизу тече".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як у Луцьку організовують дозвілля для дітей під час війни
Сьогодні, 20:25
Погода у Луцьку на завтра, 30 березня
Сьогодні, 20:00
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Сьогодні, 19:40
У волинський музей передали польовий однострій генерала Залужного
Сьогодні, 19:17
Воєнна розвідка України контролює можливе розміщення ядерної зброї у Білорусі
Сьогодні, 19:12
Схожі новини
Погода у Луцьку на завтра, 29 березня Погода у Луцьку на завтра, 29 березня
28 березень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 28 березня Погода у Луцьку на завтра, 28 березня
27 березень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 27 березня Погода у Луцьку на завтра, 27 березня
26 березень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 26 березня Погода у Луцьку на завтра, 26 березня
25 березень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як у Луцьку організовують дозвілля для дітей під час війни
Сьогодні, 20:25
 0
Погода у Луцьку на завтра, 30 березня
Сьогодні, 20:00
 0
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Сьогодні, 19:40
 0
У волинський музей передали польовий однострій генерала Залужного
Сьогодні, 19:17
 0
Воєнна розвідка України контролює можливе розміщення ядерної зброї у Білорусі
Сьогодні, 19:12
 0
Медіа
відео
1/8