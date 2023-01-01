Погода у Луцьку на завтра, 30 березня

У четвер, 30 березня, у Луцьку похмура погода буде триматися весь день, вранці очікується недовге прояснення. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +10°.30 березня відзначається день пам'яті преподобного Олексія, прозваного у народі Олексієм Теплим. На Олексія Теплого, як правило, бурхливо тане сніг. Якщо на Олексія тепло, то весна буде теплою, якщо холодно - весна запізниться. Великі потоки води від танення снігу провіщали мокре літо. У минулі часи казали: "Олексія, чоловік Божий, зиму нанівець зводить", "Зверху пече - знизу тече".