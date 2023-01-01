Погода у Луцьку на завтра, 30 березня
Сьогодні, 20:00
У четвер, 30 березня, у Луцьку похмура погода буде триматися весь день, вранці очікується недовге прояснення. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +10°.
Народний прогноз погоди: 30 березня відзначається день пам'яті преподобного Олексія, прозваного у народі Олексієм Теплим. На Олексія Теплого, як правило, бурхливо тане сніг. Якщо на Олексія тепло, то весна буде теплою, якщо холодно - весна запізниться. Великі потоки води від танення снігу провіщали мокре літо. У минулі часи казали: "Олексія, чоловік Божий, зиму нанівець зводить", "Зверху пече - знизу тече".
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +10°.
Народний прогноз погоди: 30 березня відзначається день пам'яті преподобного Олексія, прозваного у народі Олексієм Теплим. На Олексія Теплого, як правило, бурхливо тане сніг. Якщо на Олексія тепло, то весна буде теплою, якщо холодно - весна запізниться. Великі потоки води від танення снігу провіщали мокре літо. У минулі часи казали: "Олексія, чоловік Божий, зиму нанівець зводить", "Зверху пече - знизу тече".
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