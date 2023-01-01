У волинський музей передали польовий однострій генерала Залужного

У волинський музей передали польовий однострій генерала Залужного
У Волинському регіональному музеї українського війська та військової техніки з'явився новий експонат – військова форма Головнокомандувача Збройних сил України, генерала Валерія Залужного.

Про це Суспільному розповів директор музею Олег Ткачук.

Польовий однострій генерала передали на постійне зберігання 28 березня і його вже можуть побачити відвідувачі.

Зі слів керівника музею, формування такої експозиції показує людям новітню історію.

"Нам би дуже хотілося, щоб через 100 років наші діти не шукали українські раритети по світових музеях, а щоб вони прийшли в наш музей і могли побачити ті речі, які зараз ми знайдемо, збережемо, поставимо на основні фонди", – каже директор.

Передати до музею свою форму Валерія Залужного попросив лучанин, полковник у відставці Віталій Хацановський, аби таким чином доповнити вже існуючу виставку форм українських командирів. Чоловік каже: генерала знає особисто, бо Залужний служив на Волині з 2009 до 2012 року та командував 51-ою бригадою.

"Я кажу:"Валерій Федорович, передай форму". Він каже: "Зараз це не на часі". А потім говорить: "Все, я передам! Але не передам парадну, бо в нас тільки одна. Буде нова пошита парадна, я вам передам". От, Віталій з'їздив, товариш по службі і привіз", – сказав чоловік.
У волинський музей передали польовий однострій генерала Залужного

Військовий у відставці Віталій Хацановський додав: окрім форми, до музею ще мають передати фотографію та дарчий напис із побажанням.



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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