Воєнна розвідка України контролює можливе розміщення ядерної зброї у Білорусі

Воєнна розвідка України контролює можливе розміщення ядерної зброї у Білорусі
Разом з партнетами з інших країн ГУР МО України контролює можливе розміщення ядерної зброї і на території Білорусі, і відстежує ситуацію всередині Росії.

Про це повідомив представник ГУР МО України Андрій Черняк.

«Ми контролюємо ситуацію, яка відбувається на території Білорусі, зокрема, де розташовані російські підрозділи. Контролюємо ситуацію і всередині Росії. Це в пріоритеті не тільки в українських спецслужбах, а й у світового співтовариства. Тотальний контроль. Поки що ми бачимо інформаційну акцію на рівні заяв та слів, не більше», – прокоментував Андрій Черняк.

За його словами, за оцінками розвідки, заяви про розміщення ядерної зброї в Білорусі — черговий шантаж окупантів.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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