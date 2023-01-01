Воєнна розвідка України контролює можливе розміщення ядерної зброї у Білорусі





Про це Андрій Черняк.



«Ми контролюємо ситуацію, яка відбувається на території Білорусі, зокрема, де розташовані російські підрозділи. Контролюємо ситуацію і всередині Росії. Це в пріоритеті не тільки в українських спецслужбах, а й у світового співтовариства. Тотальний контроль. Поки що ми бачимо інформаційну акцію на рівні заяв та слів, не більше», – прокоментував Андрій Черняк.



За його словами, за оцінками розвідки, заяви про розміщення ядерної зброї в Білорусі — черговий шантаж окупантів.

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