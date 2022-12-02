ПЦУ призначила нового виконувача обов'язків намісника Києво-Печерської лаври

Авраамія (Лотиша).



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Також Епіфаній звернувся до уряду з проханням надати Києво-Печерській лаврі у складі ПЦУ приміщення для звершення богослужінь, проживання братії та монастирської діяльності. Предстоятель ПЦУ сподівається, що держава допоможе захистити намісника і монастир «від можливих провокацій з боку прихильників Московського патріархату».



Також Авраамій звернувся до братії та закликав залишитися у лаврі в складі ПЦУ, звинувативши УПЦ МП у розпалюванні ворожнечі та протистояння.



«Слід чесно визнати — наш дотеперішній намісник і священноначаліє в особі митрополита і Синоду крок за кроком формували сумну ситуацію, в якій ми опинилися. Замість діалогу – закритість і погрози. Замість усвідомлення необхідності правдиво, щиро і остаточно розірвати підлеглість Москві, що веде проти нас війну – туманні та половинчасті рішення і заяви, які кожен тлумачить як бажає», — каже Авраамій.



Авраамій у 2021 році став архімандритом Української православної церкви Московського патріархату. Проте тепер він вирішив приєднатися до Православної церкви України. У своєму зверненні архімандрит назвав це рішення складним, але «єдино правильним і канонічно виправданим».



Нагадаємо, що Українську православну церкву московського патріархату попередили, що до 29 березня вона має звільнити будівлі, які перебувають на балансі державного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній призначив виконувати обов'язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври архімандрита(Лотиша).Про це пише Громадське Також Епіфаній звернувся до уряду з проханням надати Києво-Печерській лаврі у складі ПЦУ приміщення для звершення богослужінь, проживання братії та монастирської діяльності. Предстоятель ПЦУ сподівається, що держава допоможе захистити намісника і монастир «від можливих провокацій з боку прихильників Московського патріархату».Також Авраамій звернувся до братії та закликав залишитися у лаврі в складі ПЦУ, звинувативши УПЦ МП у розпалюванні ворожнечі та протистояння.«Слід чесно визнати — наш дотеперішній намісник і священноначаліє в особі митрополита і Синоду крок за кроком формували сумну ситуацію, в якій ми опинилися. Замість діалогу – закритість і погрози. Замість усвідомлення необхідності правдиво, щиро і остаточно розірвати підлеглість Москві, що веде проти нас війну – туманні та половинчасті рішення і заяви, які кожен тлумачить як бажає», — каже Авраамій.Авраамій у 2021 році став архімандритом Української православної церкви Московського патріархату. Проте тепер він вирішив приєднатися до Православної церкви України. У своєму зверненні архімандрит назвав це рішення складним, але «єдино правильним і канонічно виправданим».Нагадаємо, що Українську православну церкву московського патріархату попередили, що до 29 березня вона має звільнити будівлі, які перебувають на балансі державного заповідника «Києво-Печерська лавра».

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