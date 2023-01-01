Військові РФ намагаються влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні, – СБУ

Військові РФ намагаються влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні, – СБУ
Військові РФ намагаються влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні.

Про це свідчить нове перехоплення СБУ.

У ньому військовий РФ, який «гастролює» вздовж нашого кордону, розповідає про це своєму знайомому.

«…мы в одном городе (в білорусі, - прим.). Тут тоже мутки мутят… Ездят на провокации, на всякую хйню... Короче, с этой стороны провоцируют холов, чтобы они, типа, на белоруссию напали... Ну, чтобы подключились, наверное. Нас тысячи полторы здесь приехало», – розповідає він.

А його співрозмовник у цей час воює на Донецькому напрямку і чекає, що підрозділ товариша перекинуть на підмогу саме сюди. Однак той спростовує: «...опять переезжаем с места на место. Каждый день переезд! По всей белоруссии уже побывали. Мы были в одном городе, сейчас на границе с Польшей переехали. Возле Польши».

Такі дії свідчать про те, що РФ не припиняє спроб втягнути Білорусь безпосередньо у війну проти України і робить це будь-якими способами.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь, провокації
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