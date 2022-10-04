У Луцьку легковик зіштовхнувся з автомобілем рятувальників. ФОТО
Сьогодні, 16:52
На проспекті Соборності у Луцьку сталася аварія за участю легковика та автомобіля Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Як розповів у коментарі Суспільному керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Шмаль, в ДТП ніхто не травмувався. Медики, які працювали на місці зафіксували стрес у пасажирки легковика.
Рятувальники, які не захотіли називати своїх імен, кажуть: їхали на виклик. З їх слів, керманич автомобіля Ford не пропустив машину ДСНС.
Внаслідок зіткнення авто рятувальників зазнало незначних механічних ушкоджень. Легковик з місця аварії забрав евакуатор.
На місці аварії працювали правоохоронці.
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Як розповів у коментарі Суспільному керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Шмаль, в ДТП ніхто не травмувався. Медики, які працювали на місці зафіксували стрес у пасажирки легковика.
Рятувальники, які не захотіли називати своїх імен, кажуть: їхали на виклик. З їх слів, керманич автомобіля Ford не пропустив машину ДСНС.
Внаслідок зіткнення авто рятувальників зазнало незначних механічних ушкоджень. Легковик з місця аварії забрав евакуатор.
На місці аварії працювали правоохоронці.
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Сьогодні, 16:52
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