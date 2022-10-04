У Луцьку легковик зіштовхнувся з автомобілем рятувальників. ФОТО





Як розповів у коментарі Володимир Шмаль, в ДТП ніхто не травмувався. Медики, які працювали на місці зафіксували стрес у пасажирки легковика.



Рятувальники, які не захотіли називати своїх імен, кажуть: їхали на виклик. З їх слів, керманич автомобіля Ford не пропустив машину ДСНС.



Внаслідок зіткнення авто рятувальників зазнало незначних механічних ушкоджень. Легковик з місця аварії забрав евакуатор.



На місці аварії працювали правоохоронці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На проспекті Соборності у Луцьку сталася аварія за участю легковика та автомобіля Держслужби з надзвичайних ситуацій.Як розповів у коментарі Суспільному керівник обласного центру екстреної медичної допомоги, в ДТП ніхто не травмувався. Медики, які працювали на місці зафіксували стрес у пасажирки легковика.Рятувальники, які не захотіли називати своїх імен, кажуть: їхали на виклик. З їх слів, керманич автомобіля Ford не пропустив машину ДСНС.Внаслідок зіткнення авто рятувальників зазнало незначних механічних ушкоджень. Легковик з місця аварії забрав евакуатор.На місці аварії працювали правоохоронці.

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