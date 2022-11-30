Польща планує збільшити виробництво боєприпасів напередодні контрнаступу ЗСУ





Про це заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький, пише



"Я закликаю приватні компанії, державні компанії, іноземні компанії... Швидко прийняти виклик і створити нові заводи з виробництва боєприпасів на території Польщі", - сказав він під час пресконференції.



За словами прем'єра, Польща планує виділити 2 млрд (462,5 млн доларів) на інвестиції з бюджету.



Нагадаємо, що нещодавно Моравецький стверджував, що польські державні та приватні підприємства збільшать виробництво боєприпасів для армії Польщі й України.



За словами міністра оборони України Олексія Резнікова,

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