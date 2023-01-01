«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну

«Якщо ви збираєтеся молитися за Бахмут, скажіть Амінь», «Якщо ви бажаєте помолитися за мир, будь ласка, скажіть «Амінь», «Протягом 30 хвилин у вашій руці залунає телефон з радісними новинами від Бога. Будь ласка, введіть «Амінь», щоб отримати», «Якщо ви хочете уберегти своїх дітей і онуків від усякої біди, доторкніться до картинки та напишіть Амінь»...



Дописи із такими словами на фоні зображень ікон, дітей, що плачуть біля згарищ чи розбомблених будинків, а часто із додаванням до цього синьо-жовтих елементів, збирають мільйони коментарів і сотні тисяч репостів у фейсбуці. І навіть зважаючи на те, що велику частину із них пишуть помітні неозброєним оком боти, це все одно неймовірно величезні показники.



Ми виявили чимало сторінок та адміністрованих ними груп у фейсбуці, які поширюють такий контент. Більшість – нібито релігійного, православного спрямування.



Це, для прикладу, такі сторінки і групи, як «Православие» (станом на 28 березня ця сторінка видалена або заблокована, але донедавна активно поширювала контент, який мав мільйонні охоплення), «Бог любит нас до сего дня», «Слава Богу за всё», «Господь с нами», «Бог з нами», «Библия на каждый день», «Блага Вість». Або ж, для прикладу, такі, як «Стихи затронувшие душу», «Привітання з днем народження», «Моим Друзьям. Открытки, картинки, Цветы», «В нашей жизни самое прекрасное». І це тільки ті спільноти, які ми промоніторили і у зв'язку яких між ними впевнилися.



Наголошуємо, що існують у деяких із названих існують однойменні групи, які не пов'язані із ними та з поширеннями такого контенту.







Адмініструють ці групи здебільшого з Іспанії. Але головне – не це. Активних коментаторів і учасників цих спільнот вербують у китайську секту. Якщо точніше, то у секту, яка виникла у Китаї, але заборонена у цій країні. Йдеться про так звану «Церкву Всемогутнього Бога». Тепер – про все за порядком.



Маніпулятивні дописи про Бахмут у групі «Блага Вість»



Як ми дізналися, що дописами зі словами «напишіть Амінь» вербують у китайську секту?



Спочатку побачили один із дописів із зображенням ікони і словами «Торкніться ікони і напишіть Амінь». І, мовляв, буде вам від того щастя. Здивувалися величезній кількості взаємодій із цим дописом. А потім знайшли безліч дописів такого плану від чималої кількості сторінок, в описі яких написано, що вони є релігійними організаціями.



Увесь цей контент мав одну спільну ознаку. Усюди в дописах, коментарях до них, а часто й в описах спільнот, було клікабельне посилання. Автори дописів закликали натиснути на «синє посилання». Мовляв, тоді священник помолиться за вас або ж там ви знайдете хороші новини. Чимало таких дописів ми виявили саме у волинському сегменті фейсбуку.



Дописи на сторінці Заборольської громади Дописи з контентом ЦВБ у групі «Актуальна Волинь»



Ми довго вагалися, але зрозуміли, що аби дізнатися, про що йдеться, доведеться випробувати усе на собі. Тож, натиснули на «синє посилання» в одному з таких дописів. Воно спрямовувало у систему обміну повідомленнями Messenger. Це був чат із користувачем «Церква Всемогутнього Бога».



«Церква Всемогутнього Бога» запропонувала взяти участь у «міжнародній онлайн-лекції на тему: Як вибратися з біди та отримати Боже благословення», яка мала відбутися у Messenger.



Запропонували вибрати зручний час й пообіцяли, що «це розмова, яка дасть Боже благословення, а священик молитиметься за волю всіх присутніх вірних».



Листування із «Церквою Всемогутнього Бога»



Згодом «Церква Всемогутнього Бога» попросила додати у друзі користувачку «Оксану Оксану», бо «тільки вона може додати у групу», де буде відбуватися проповідь.



«Оксана Оксана» першим повідомленням відправила український прапор, щоб не було сумнівів, що вона – справжня, а головне – українка. Далі «Оксана Оксана» писала то від чоловічого, то від жіночого роду. У її повідомленнях були дуже помітні труднощі перекладу.



Під час проповіді, яка тривала як дзвінок у Messenger, нібито православний священник розповідав про те, що людство живе свої останні дні, багато було про апокаліпсис і кліматичні зміни. Але, зізнаємося, на довго нас не вистачило.



Згодом ми клікнули ще на велику кількість «синіх посилань» у групах і на сторінках, які адмініструють прихильники «Церкви Всемогутнього Бога». Усі вони вели в месенджер, де пропонували приєднатися до проповіді. Більше того, обіцяли, що ми зможемо «отримати такий мир і радість, як від щотижневого Причастя в церкві».



Серед адміністраторів сторінок, які поширюють контент «Церкви Всемогутнього Бога», – чимало користувачів зі світлинами азіатів на аватарках, властивими для азіатів іменами, але в інформації про яких зазначено, що проживають вони у Іспанії.



Так, для прикладу, групу «В нашей жизни самое прекрасное» створили користувачка із ніком «Alegría Lin», на сторінці якої – фото людини азіатської зовнішності. У цю групу активно поширює контент і вже знайомий нам бот «Оксана Оксана». У інформації про себе на сторінці «Alegría Lin» написано «神是我的依靠», що означає «Бог – моя опора».







Деякі із цих користувачів із зовнішніми ознаками приналежності до азіатів навіть поширюють контент безпосередньо у волинський сегмент фейсбуку, як-от користувач «Hugo Hu» у групу «Вісті Каменя».



Користувач «Hugo Hu» публікує контент ЦВБ у групі «Вісті Каменя» та на своїй сторінці



Що таке «Церква Всемогутнього Бога»?



Як свідчать джерела із відкритого доступу, «Церква Всемогутнього Бога» (або «Східна Блискавка») – це релігійна спільнота, що виникла в Китаї у 1991 році. Її засновник – Чжао Веншань – утік 2000 року з Китаю до США, де отримав політичний притулок як людина, переслідувана на релігійному ґрунті. Основне вчення ЦВБ стосується того, що очікуване Друге пришестя Христа вже настало і що Він нині живе у вигляді китайки Янь Сянбінь. Ця китайка, згідно з наявною у мережі інформацією, виїхала до США разом із засновником ЦВБ та перебуває (чи принаймні на той час перебувала) із ним у стосунках.



За наявною у мережі інформацією, лідери «Східної Блискавки» організовують групи, що складаються з азіатів, навчають їх, а потім ці люди починають «обробляти» користувачів соцмереж, створювати спільноти та ботів для вербування користувачів соцмереж.



У спільнотах в соцмережах, адміністрованих прихильниками ЦВБ, пропонують велику кількість відео на релігійну тематику, перекладених різними мовами світу.



До слова, на сайті «Церкви Всемогутнього Бога» зазначені номери телефонів так званих «євангельських гарячих ліній» у 88 (!) країнах Азії (21), Європи (17), Африки (26), Океанії (4) та Північної і Південної Америки (20). Тобто можна припустити, що представники чи прихильники цієї релігійної спільноти є у щонайменше 88 країнах.



Нам не вдалося знайти достовірної інформації про наявність у «Церкви Всемогутнього Бога» культових споруд чи інших осередків. Натомість – є чимало інформації про те, що нових прихильників вербують, а потім і «діяльність» здійснюють через Facebook і WhatsApp.



Ми вирішили за телефонувати за номером «євангельської гарячої лінії» в Україні і запитати про головні світоглядні вірування та наявність фізичних осередків (храмів чи інших споруд) у нашій країні. Чоловік, який підняв слухавку, на запитання про те, хто він, відповів, що він уже деякий час «дізнається» про церкву і її вчення та може сконтактувати із тими людьми, які знають відповіді на запитання, які нас цікавлять.



На запитання про наявність храмів ЦВБ в Україні чоловік відповів, що фізичної церкви в Україні немає. Але головне, мовляв, для віруючих – пізнавати істину, а не бути фізично у церкві. Порекомендував черпати інформацію на сайті, щоправда, каже, російською мовою інформації поки більше, ніж українською. А також порадив глянути на ютубі фільми «Се стою у двери и стучу» і «Тот, кто вернулся».



Наголошуємо, що ми не досліджували і не претендуємо на оцінку істинності вчень цієї релігійної спільноти.



У відкритому доступі можна знайти різну інформацію щодо «Церкви Всемогутнього Бога». Так, одні джерела повідомляють, що активістів і прихильників цієї секти неодноразово затримували через жахливі злочини, інші – що активісти і прихильники ЦВБ піддаються переслідуванню і гонінню китайською владою через антиурядову позицію.



Ми не можемо однозначно стверджувати, що «Церква Всемогутнього Бога» наразі несе у світ зло чи шкодить людям. Тим паче, свобода віросповідання в Україні законодавчо гарантована. Але впевнені, що сотні тисяч українців і українок, які, маючи добрі наміри, у коментарях під «сльозливими» картинками в фейсбуці пишуть «Амінь», навіть не здогадуються, що стають об'єктом зацікавлення для прихильників китайської секти.



Відомо, що противники «Східної блискавки» або «Церкви Всемогутнього Бога» на різних платформах зауважують, що адепти цієї секти брехливо видають себе за християн, але насправді відкидають і спотворюють здорове біблійне вчення.



Президент Шанхайської асоціації релігієзнавства та Інституту релігієзнавства Шанхайської академії соціальних наук Ян Кецзя



Засилля сегменту фейсбуку інших країн



Коментар під дописом вже знайомої нам «Оксани Оксани» у групі «В нашей жизни самое прекрасное» від користувачки із ніком «Wang Rafael» наштовхнув нас на вихід із бульбашки українського сегменту фейсбука і дозволив з’ясувати, що аналогічним чином вербують нових прихильників секти і у інших країнах.



Під дописом із черговим «напишіть Амінь» користувачка «Wang Rafael» українською прокоментувала: «Просимо, щоб Господь благословив нас радісною звісткою». А на її сторінці, а також у групах, де вона активна, ми знайшли аналогічні дописи зі словом «Амінь» українською та, для прикладу, іспанською мовами.



Таким чином змогли з’ясувати, що «Церква Всемогутнього Бога» за аналогічною схемою вербує нових учасників та прихильників у багатьох країнах, зокрема – іспанськомовних (Іспанія, Мексика, Перу, Колумбія).

Якщо в Україні ці спільноти мімікрують зазвичай під православні, то у вищезгаданих країнах – під католицькі. Для розуміння: близько 95% іспанців — католики, у Мексиці серед віруючих – понад 75%. Офіційна релігія Перу – римський католицизм. Тоді як в Україні, як відомо, переважає православ’я.







Висновок: у різних країнах спільноти китайської секти «Церква Всемогутнього Бога» мімікрують під нібито сторінки і групи тієї релігійної течії, яка переважає саме у цій країні. В Україні ці спільноти спекулюють на темі війни і намагаються застосувати емоційні важелі, аби вплинути на кожного користувача і отримати від нього реакцію – коментар або перехід у месенджер, де далі відбуваються нав’язливі запрошення відвідати проповідь, влаштовану «Церквою Всемогутнього Бога», а згодом прихильники секти поширюють свій контент – книги, відео тощо.



Технологія, яку в Україні стали масово застосовувати із початком повномасштабної війни, вже описана, наприклад, у американському сегменті соцмереж. Ми з'ясували, що кейс із «напишіть Амінь» з'явився там набагато раніше. Експерти ще тоді назвали цю технологію Facebook Like-Farming (умовно - ферма зі збору лайків у фейсбуці).



Використовуючи цю технологію, «фермер» (людина, яка створює фейковий допис/сторінку) створює допис, який викликає емоцію, і просить людей поставити лайк або поділитися ним. Коли ланцюжок створюється, кількість охоплень зростає, алгоритми фейсбуку працюють так, що допис стає вірусним і швидко набирає популярності.



Наголошуємо: слово «Амінь» під дописом у фейсбуці не додає божого благословення, не допомагає стражденним, зображеним на картинках і не допомагає українцям і українкам перемагати росіян! Вкотре закликаємо до свідомої, виваженої та медіаграмотної поведінки у соцмережах!



Публікація створена у межах проєкту «Посилення роботи медіа у боротьбі з ворожими наративами та інформаційними вкидами на території прикордонної із Білоруссю Волині», який реалізовує ГО «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві з інформаційним агентством ВолиньPost за фінансової підтримки Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.



Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Інформація в чистому вигляді» і не обов’язково відображає позицію Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.



Іванна РУДИШИН



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дописи із такими словами на фоні зображень ікон, дітей, що плачуть біля згарищ чи розбомблених будинків, а часто із додаванням до цього синьо-жовтих елементів, збирають мільйони коментарів і сотні тисяч репостів у фейсбуці. І навіть зважаючи на те, що велику частину із них пишуть помітні неозброєним оком боти, це все одно неймовірно величезні показники.Ми виявили чимало сторінок та адміністрованих ними груп у фейсбуці, які поширюють такий контент. Більшість – нібито релігійного, православного спрямування.Це, для прикладу, такі сторінки і групи, як(станом на 28 березня ця сторінка видалена або заблокована, але донедавна активно поширювала контент, який мав мільйонні охоплення),. Або ж, для прикладу, такі, як. І це тільки ті спільноти, які ми промоніторили і у зв'язку яких між ними впевнилися.Адмініструють ці групи здебільшого з Іспанії. Але головне – не це. Активних коментаторів і учасників цих спільнот вербують у китайську секту. Якщо точніше, то у секту, яка виникла у Китаї, але заборонена у цій країні. Йдеться про так звану. Тепер – про все за порядком.Спочатку побачили один із дописів із зображенням ікони і словами «Торкніться ікони і напишіть Амінь». І, мовляв, буде вам від того щастя. Здивувалися величезній кількості взаємодій із цим дописом. А потім знайшли безліч дописів такого плану від чималої кількості сторінок, в описі яких написано, що вони є релігійними організаціями.Увесь цей контент мав одну спільну ознаку. Усюди в дописах, коментарях до них, а часто й в описах спільнот, було клікабельне посилання. Автори дописів закликали натиснути на «синє посилання». Мовляв, тоді священник помолиться за вас або ж там ви знайдете хороші новини. Чимало таких дописів ми виявили саме у волинському сегменті фейсбуку.Ми довго вагалися, але зрозуміли, що аби дізнатися, про що йдеться, доведеться випробувати усе на собі. Тож, натиснули на «синє посилання» в одному з таких дописів. Воно спрямовувало у систему обміну повідомленнями Messenger. Це був чат із користувачем «Церква Всемогутнього Бога».«Церква Всемогутнього Бога» запропонувала взяти участь у «міжнародній онлайн-лекції на тему: Як вибратися з біди та отримати Боже благословення», яка мала відбутися у Messenger.Запропонували вибрати зручний час й пообіцяли, що «це розмова, яка дасть Боже благословення, а священик молитиметься за волю всіх присутніх вірних».Згодом «Церква Всемогутнього Бога» попросила додати у друзі користувачку, бо «тільки вона може додати у групу», де буде відбуватися проповідь.«Оксана Оксана» першим повідомленням відправила український прапор, щоб не було сумнівів, що вона – справжня, а головне – українка. Далі «Оксана Оксана» писала то від чоловічого, то від жіночого роду. У її повідомленнях були дуже помітні труднощі перекладу.Під час проповіді, яка тривала як дзвінок у Messenger, нібито православний священник розповідав про те, що людство живе свої останні дні, багато було про апокаліпсис і кліматичні зміни. Але, зізнаємося, на довго нас не вистачило.Згодом ми клікнули ще на велику кількість «синіх посилань» у групах і на сторінках, які адмініструють прихильники «Церкви Всемогутнього Бога». Усі вони вели в месенджер, де пропонували приєднатися до проповіді. Більше того, обіцяли, що ми зможемо «отримати такий мир і радість, як від щотижневого Причастя в церкві».Серед адміністраторів сторінок, які поширюють контент «Церкви Всемогутнього Бога», – чимало користувачів зі світлинами азіатів на аватарках, властивими для азіатів іменами, але в інформації про яких зазначено, що проживають вони у Іспанії.Так, для прикладу, групу «В нашей жизни самое прекрасное» створили користувачка із ніком «Alegría Lin», на сторінці якої – фото людини азіатської зовнішності. У цю групу активно поширює контент і вже знайомий нам бот «Оксана Оксана». У інформації про себе на сторінці «Alegría Lin» написано «神是我的依靠», що означає «Бог – моя опора».Деякі із цих користувачів із зовнішніми ознаками приналежності до азіатів навіть поширюють контент безпосередньо у волинський сегмент фейсбуку, як-от користувач «Hugo Hu» у групу «Вісті Каменя».Як свідчать джерела із відкритого доступу, «Церква Всемогутнього Бога» (або «Східна Блискавка») – це релігійна спільнота, що виникла в Китаї у 1991 році. Її засновник –– утік 2000 року з Китаю до США, де отримав політичний притулок як людина, переслідувана на релігійному ґрунті. Основне вчення ЦВБ стосується того, що очікуване Друге пришестя Христа вже настало і що Він нині живе у вигляді китайки. Ця китайка, згідно з наявною у мережі інформацією, виїхала до США разом із засновником ЦВБ та перебуває (чи принаймні на той час перебувала) із ним у стосунках.За наявною у мережі інформацією, лідери «Східної Блискавки» організовують групи, що складаються з азіатів, навчають їх, а потім ці люди починають «обробляти» користувачів соцмереж, створювати спільноти та ботів для вербування користувачів соцмереж.У спільнотах в соцмережах, адміністрованих прихильниками ЦВБ, пропонують велику кількість відео на релігійну тематику, перекладених різними мовами світу.До слова, на сайті «Церкви Всемогутнього Бога» зазначені номери телефонів так званих «євангельських гарячих ліній» у 88 (!) країнах Азії (21), Європи (17), Африки (26), Океанії (4) та Північної і Південної Америки (20). Тобто можна припустити, що представники чи прихильники цієї релігійної спільноти є у щонайменше 88 країнах.Нам не вдалося знайти достовірної інформації про наявність у «Церкви Всемогутнього Бога» культових споруд чи інших осередків. Натомість – є чимало інформації про те, що нових прихильників вербують, а потім і «діяльність» здійснюють через Facebook і WhatsApp.Ми вирішили за телефонувати за номером «євангельської гарячої лінії» в Україні і запитати про головні світоглядні вірування та наявність фізичних осередків (храмів чи інших споруд) у нашій країні. Чоловік, який підняв слухавку, на запитання про те, хто він, відповів, що він уже деякий час «дізнається» про церкву і її вчення та може сконтактувати із тими людьми, які знають відповіді на запитання, які нас цікавлять.На запитання про наявність храмів ЦВБ в Україні чоловік відповів, що фізичної церкви в Україні немає. Але головне, мовляв, для віруючих – пізнавати істину, а не бути фізично у церкві. Порекомендував черпати інформацію на сайті, щоправда, каже, російською мовою інформації поки більше, ніж українською. А також порадив глянути на ютубі фільми «Се стою у двери и стучу» і «Тот, кто вернулся».Наголошуємо, що ми не досліджували і не претендуємо на оцінку істинності вчень цієї релігійної спільноти.У відкритому доступі можна знайти різну інформацію щодо «Церкви Всемогутнього Бога». Так, одні джерела повідомляють, що активістів і прихильників цієї секти неодноразово затримували через жахливі злочини, інші – що активісти і прихильники ЦВБ піддаються переслідуванню і гонінню китайською владою через антиурядову позицію.Ми не можемо однозначно стверджувати, що «Церква Всемогутнього Бога» наразі несе у світ зло чи шкодить людям. Тим паче, свобода віросповідання в Україні законодавчо гарантована. Але впевнені, що сотні тисяч українців і українок, які, маючи добрі наміри, у коментарях під «сльозливими» картинками в фейсбуці пишуть «Амінь», навіть не здогадуються, що стають об'єктом зацікавлення для прихильників китайської секти.Відомо, що противники «Східної блискавки» або «Церкви Всемогутнього Бога» на різних платформах зауважують, що адепти цієї секти брехливо видають себе за християн, але насправді відкидають і спотворюють здорове біблійне вчення.Президент Шанхайської асоціації релігієзнавства та Інституту релігієзнавства Шанхайської академії соціальних наук назвав ЦВБ проявом «релігійного екстремізму». Мовляв, представники секти «забирають гроші своїх послідовників, проводять промивання мізків і підбурюють людей до антигромадської діяльності».Коментар під дописом вже знайомої нам «Оксани Оксани» у групі «В нашей жизни самое прекрасное» від користувачки із ніком «Wang Rafael» наштовхнув нас на вихід із бульбашки українського сегменту фейсбука і дозволив з’ясувати, що аналогічним чином вербують нових прихильників секти і у інших країнах.Під дописом із черговим «напишіть Амінь» користувачка «Wang Rafael» українською прокоментувала: «Просимо, щоб Господь благословив нас радісною звісткою». А на її сторінці, а також у групах, де вона активна, ми знайшли аналогічні дописи зі словом «Амінь» українською та, для прикладу, іспанською мовами.Таким чином змогли з’ясувати, що «Церква Всемогутнього Бога» за аналогічною схемою вербує нових учасників та прихильників у багатьох країнах, зокрема – іспанськомовних (Іспанія, Мексика, Перу, Колумбія).Якщо в Україні ці спільноти мімікрують зазвичай під православні, то у вищезгаданих країнах – під католицькі. Для розуміння: близько 95% іспанців — католики, у Мексиці серед віруючих – понад 75%. Офіційна релігія Перу – римський католицизм. Тоді як в Україні, як відомо, переважає православ’я.у різних країнах спільноти китайської секти «Церква Всемогутнього Бога» мімікрують під нібито сторінки і групи тієї релігійної течії, яка переважає саме у цій країні. В Україні ці спільноти спекулюють на темі війни і намагаються застосувати емоційні важелі, аби вплинути на кожного користувача і отримати від нього реакцію – коментар або перехід у месенджер, де далі відбуваються нав’язливі запрошення відвідати проповідь, влаштовану «Церквою Всемогутнього Бога», а згодом прихильники секти поширюють свій контент – книги, відео тощо.Технологія, яку в Україні стали масово застосовувати із початком повномасштабної війни, вже описана, наприклад, у американському сегменті соцмереж. Ми з'ясували, що кейс із «напишіть Амінь» з'явився там набагато раніше. Експерти ще тоді назвали цю технологію Facebook Like-Farming (умовно - ферма зі збору лайків у фейсбуці).Використовуючи цю технологію, «фермер» (людина, яка створює фейковий допис/сторінку) створює допис, який викликає емоцію, і просить людей поставити лайк або поділитися ним. Коли ланцюжок створюється, кількість охоплень зростає, алгоритми фейсбуку працюють так, що допис стає вірусним і швидко набирає популярності.

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