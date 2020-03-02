Завтра, 9 квітня, захід України накриє густий туман
Сьогодні, 16:27
У неділю, 9 квітня, на українців чекають небезпечні метеорологічні явища.
Про це попереджають в Українському гідрометеорологічному центрі.
«Вночі та вранці 9 квітня у західних, Житомирській та південних областях – туман, видимість 200-500 м», – ідеться у дописі.
Зауважують, що рівень небезпечності – І.
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Про це попереджають в Українському гідрометеорологічному центрі.
«Вночі та вранці 9 квітня у західних, Житомирській та південних областях – туман, видимість 200-500 м», – ідеться у дописі.
Зауважують, що рівень небезпечності – І.
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