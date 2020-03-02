Завтра, 9 квітня, захід України накриє густий туман

Завтра, 9 квітня, захід України накриє густий туман
У неділю, 9 квітня, на українців чекають небезпечні метеорологічні явища.

Про це попереджають в Українському гідрометеорологічному центрі.

«Вночі та вранці 9 квітня у західних, Житомирській та південних областях – туман, видимість 200-500 м», – ідеться у дописі.

Зауважують, що рівень небезпечності – І.

Завтра, 9 квітня, захід України накриє густий туман

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Теги: Туман, погода, Волинь
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