Завтра, 9 квітня, захід України накриє густий туман





Про це попереджають в



«Вночі та вранці 9 квітня у західних, Житомирській та південних областях – туман, видимість 200-500 м», – ідеться у дописі.



Зауважують, що рівень небезпечності – І.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 9 квітня, на українців чекають небезпечні метеорологічні явища.Про це попереджають в Українському гідрометеорологічному центрі «Вночі та вранці 9 квітня у західних, Житомирській та південних областях – туман, видимість 200-500 м», – ідеться у дописі.Зауважують, що рівень небезпечності – І.

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