Вийшла з церкви і не повернулася: розшукують 80-річну волинянку. ФОТО

Вийшла з церкви і не повернулася: розшукують 80-річну волинянку. ФОТО
Волинські поліцейські розшукують 90-річну жительку села Верхи Камінь-Каширського району Чапко Марію Тихонівну.

Про це повідомляє Камінь-Каширський районний відділ поліції.

Встановили, що Марія Тихонівна вийшла з церки, однак додому так і не потрапила – пішла у невідомому напрямку та зникла.

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Була одягнена в пальто червоного кольору, черевики чорного кольору та хустина зеленого кольору.

Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклу, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: 096-62-00-788, 067-58-72-545 або на лінію «102».

Вийшла з церкви і не повернулася: розшукують 80-річну волинянку. ФОТО


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Теги: Розшук, Волинь, зникла жінка, Марія Чапко
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