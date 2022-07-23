Вийшла з церкви і не повернулася: розшукують 80-річну волинянку. ФОТО
Сьогодні, 14:47
Волинські поліцейські розшукують 90-річну жительку села Верхи Камінь-Каширського району Чапко Марію Тихонівну.
Про це повідомляє Камінь-Каширський районний відділ поліції.
Встановили, що Марія Тихонівна вийшла з церки, однак додому так і не потрапила – пішла у невідомому напрямку та зникла.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Волині розшукують безвісти зниклого 55-річного чоловіка
Була одягнена в пальто червоного кольору, черевики чорного кольору та хустина зеленого кольору.
Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклу, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: 096-62-00-788, 067-58-72-545 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Камінь-Каширський районний відділ поліції.
Встановили, що Марія Тихонівна вийшла з церки, однак додому так і не потрапила – пішла у невідомому напрямку та зникла.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Волині розшукують безвісти зниклого 55-річного чоловіка
Була одягнена в пальто червоного кольору, черевики чорного кольору та хустина зеленого кольору.
Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклу, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: 096-62-00-788, 067-58-72-545 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Вийшла з церкви і не повернулася: розшукують 80-річну волинянку. ФОТО
Сьогодні, 14:47
Через Луцьк курсують автобуси, які прямують до РФ. ВІДЕО
Сьогодні, 12:50
ДТП на Конякіна: потерпілого деблокували рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 12:04
Медіа