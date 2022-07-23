Вийшла з церкви і не повернулася: розшукують 80-річну волинянку. ФОТО

Чапко Марію Тихонівну.



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Встановили, що Марія Тихонівна вийшла з церки, однак додому так і не потрапила – пішла у невідомому напрямку та зникла.



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Була одягнена в пальто червоного кольору, черевики чорного кольору та хустина зеленого кольору.



Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклу, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: 096-62-00-788, 067-58-72-545 або на лінію «102».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські поліцейські розшукують 90-річну жительку села Верхи Камінь-Каширського районуПро це повідомляє Камінь-Каширський районний відділ поліції Встановили, що Марія Тихонівна вийшла з церки, однак додому так і не потрапила – пішла у невідомому напрямку та зникла.Була одягнена в пальто червоного кольору, черевики чорного кольору та хустина зеленого кольору.Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклу, просять повідомити поліцію за номерами телефонів:або на лінію

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