Через Луцьк курсують автобуси, які прямують до РФ. ВІДЕО





Журналісти телеканалу



Із Луцька в москву або петербург автобусом – це можливо! У той час, коли російські окупанти запускають по Україні десятки ракет, а кордони з РФ фактично закриті, такі перевізники ще досі їздять. Раніше журналісти зі столиці та Рівненщини виявили, що рейси до росії здійснюють фактично з кожного обласного центру України.



Ці рейси знайти дуже легко. Низка груп у фейсбуці, з десяток телеграм-каналів, а також купа сайтів з можливістю бронювання квитків – за допомогою всіх цих ресурсів можна без труднощів зв’язатися із перевізником і поїхати до країни окупантів. Вартує подорож від 200 до 300$, залежно від міста рф.



Автобуси з Луцька їдуть на росію кілька разів на тиждень. Більшість із них перед цим забирають пасажирів з інших обласних центрів. З'ясувалося, що перевізники працюють за простою схемою: усі вони їдуть спершу до Варшави, далі ж пасажирів пересаджують на інший автобус, який вже і прямує на москву та інші міста рф. Перевізники возять навіть на тимчасово окуповані росіянами території України, зокрема в Донецьк, Луганськ, Маріуполь, Крим. І, що найбільше шокує, є ті, хто готовий їхати.



В адміністрації автостанції №1 міста Луцька не надали інформації щодо того, чи знають вони про «неофіційні рейси» до росії та чи фіксують такі випадки.







Як розповів юрист Валентин Хаймик, юридично українці, які везуть людей до РФ і які, власне, є пасажирами цих рейсів, не порушують законодавства.



«На сьогодні законодавство не передбачає такої відповідальності, якщо ми говоримо про перетин кордону України і потім в’їзд на території росії чи Білорусі. Відповідно, на жаль, на сьогодні багато українців користуються такими способами. Їдуть до сусідньої Польщі і, відповідно, потім вже шукають шляхи, щоб поїхати в росію через їхні особисті обставини», – зазначив він.



Тобто, якщо українець зі своїм українським паспортом в’їжджає з території росії в Донецьк, або Луганськ, або Крим, його не покарають, адже встановити факт в’їзду на сьогодні, на думку Валентина Хаймика, майже неможливо, тому що ці території ще окуповані і наші правоохоронні структури не мають туди доступу, щоб встановити сам факт перетину кордону з території росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через Луцьк курсує чимало автобусів, які везуть українців на територію росії, а також на тимчасово окуповані нею території. Перевізників, як і самих українців, не зупиняє той факт, що вони їдуть на територію країни-агресорки, яка щодня вбиває наших мирних жителів та військовослужбовців.Журналісти телеканалу «Конкурент TV» дізнавалися, скільки коштує такий вояж та чи порушують українці закон.Із Луцька в москву або петербург автобусом – це можливо! У той час, коли російські окупанти запускають по Україні десятки ракет, а кордони з РФ фактично закриті, такі перевізники ще досі їздять. Раніше журналісти зі столиці та Рівненщини виявили, що рейси до росії здійснюють фактично з кожного обласного центру України.Ці рейси знайти дуже легко. Низка груп у фейсбуці, з десяток телеграм-каналів, а також купа сайтів з можливістю бронювання квитків – за допомогою всіх цих ресурсів можна без труднощів зв’язатися із перевізником і поїхати до країни окупантів. Вартує подорож від 200 до 300$, залежно від міста рф.Автобуси з Луцька їдуть на росію кілька разів на тиждень. Більшість із них перед цим забирають пасажирів з інших обласних центрів. З'ясувалося, що перевізники працюють за простою схемою: усі вони їдуть спершу до Варшави, далі ж пасажирів пересаджують на інший автобус, який вже і прямує на москву та інші міста рф. Перевізники возять навіть на тимчасово окуповані росіянами території України, зокрема в Донецьк, Луганськ, Маріуполь, Крим. І, що найбільше шокує, є ті, хто готовий їхати.В адміністрації автостанції №1 міста Луцька не надали інформації щодо того, чи знають вони про «неофіційні рейси» до росії та чи фіксують такі випадки.Як розповів юрист, юридично українці, які везуть людей до РФ і які, власне, є пасажирами цих рейсів, не порушують законодавства.«На сьогодні законодавство не передбачає такої відповідальності, якщо ми говоримо про перетин кордону України і потім в’їзд на території росії чи Білорусі. Відповідно, на жаль, на сьогодні багато українців користуються такими способами. Їдуть до сусідньої Польщі і, відповідно, потім вже шукають шляхи, щоб поїхати в росію через їхні особисті обставини», – зазначив він.Тобто, якщо українець зі своїм українським паспортом в’їжджає з території росії в Донецьк, або Луганськ, або Крим, його не покарають, адже встановити факт в’їзду на сьогодні, на думку Валентина Хаймика, майже неможливо, тому що ці території ще окуповані і наші правоохоронні структури не мають туди доступу, щоб встановити сам факт перетину кордону з території росії.

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