На Волині розшукують безвісти зниклого 55-річного чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 10:40
Поліція розшукує безвісти зниклого 55-річного волинянина Сільчука Петра Івановича.
Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Відомо, що чоловік народився 16 липня 1967 року та мешкає у селі Воля Щитинська Ковельського району. 24 березня поїхав до Волинської обласної клінічної лікарні і не виходить на зв'язок донині.
Був одягнений: у чорну куртку, чорні джинсові штани.
ПРИКМЕТИ: зріст 162, худорлявої тілобудови, короткострижений, волосся з сивиною, світлі очі, особливі прикмети велика родимка на плечі, на голові у волоссі шрам.
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Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Відомо, що чоловік народився 16 липня 1967 року та мешкає у селі Воля Щитинська Ковельського району. 24 березня поїхав до Волинської обласної клінічної лікарні і не виходить на зв'язок донині.
Був одягнений: у чорну куртку, чорні джинсові штани.
ПРИКМЕТИ: зріст 162, худорлявої тілобудови, короткострижений, волосся з сивиною, світлі очі, особливі прикмети велика родимка на плечі, на голові у волоссі шрам.
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