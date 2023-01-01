На Волині розшукують безвісти зниклого 55-річного чоловіка. ФОТО

Сільчука Петра Івановича.



Про це інформує



Відомо, що чоловік народився 16 липня 1967 року та мешкає у селі Воля Щитинська Ковельського району. 24 березня поїхав до Волинської обласної клінічної лікарні і не виходить на зв'язок донині.



Був одягнений: у чорну куртку, чорні джинсові штани.



ПРИКМЕТИ: зріст 162, худорлявої тілобудови, короткострижений, волосся з сивиною, світлі очі, особливі прикмети велика родимка на плечі, на голові у волоссі шрам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція розшукує безвісти зниклого 55-річного волинянинаПро це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.Відомо, що чоловік народився 16 липня 1967 року та мешкає у селі Воля Щитинська Ковельського району. 24 березня поїхав до Волинської обласної клінічної лікарні і не виходить на зв'язок донині.Був одягнений: у чорну куртку, чорні джинсові штани.зріст 162, худорлявої тілобудови, короткострижений, волосся з сивиною, світлі очі, особливі прикмети велика родимка на плечі, на голові у волоссі шрам.

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