Добрі новини від ВолиньPost за 7 квітня
Сьогодні, 23:34
Вкотре тішимось перемогами наших захисників та захисниць. 480 ліквідованих рашистів і мінус один ворожий штурмовик за добу! Окрім того, сьогодні, 7 квітня, ми писали про таке:
У Луцькому геріатричному пансіонаті навчали писанкарства. ВІДЕО
У Луцькому геріатричному пансіонаті відбувся п’ятий цього року майстер-клас із писанкарства для внутрішньо переміщених підопічних та місцевих мешканців.
«Намагаюся їх долучити до таких арттерапевтичних занять, показати яке є мистецтво саме в нас на Волині. Це допомагає, знімає напругу, ми тут спілкуємося, знайомимося, тут починаємо дружити», – говорить психологиня Лариса Куцик.
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ЗСУ ліквідували вже 177 тисяч російських загарбників
Росія у війні проти України вже втратила понад 177 тисяч вояків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 177 110 (+480) осіб,
- танків – 3 633 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 7 016 (+3) од,
- артилерійських систем – 2 722 (+8) од,
- РСЗВ – 533 (+1) од,
- засобів ППО – 281 (+0) од,
- літаків – 306 (+0) од,
- гелікоптерів – 292 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 291 (+4) од,
- крилатих ракет – 911 (+0),
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 587 (+13) од,
- спеціальної техніки – 304 (+2) од.
У районі Мар'їнки ЗСУ збили російський штурмовик
У районі Мар'їнки на Донеччині 7 квітня українські військові збили російський штурмовик Су-25.
Загалом із початку повномасштабної війни і до ранку 7 квітня українській військові збили 306 російських літаків та 292 гелікоптери.
Легендарний пілот KARAYA, який служив у Луцьку, поділився видовищними кадрами бойового вильоту. ВІДЕО
Бойовий льотчик Вадим Ворошилов опублікував краєвид із кабіни під час польоту на винищувачі МіГ-29 та процитував вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну".
У Вербну неділю у центрі Луцька продаватимуть вербу, щоб допомогти військовим
Лучан закликають долучитися до щорічної великодньої акції «Вербу купляю - перемогу наближаю» та допомогти воїнам ЗСУ.
Луцькі школярі організували ярмарок і зібрали гроші на антидронову рушницю для ЗСУ. ВІДЕО
У ліцеї № 27 Луцька організували черговий ярмарок. На ньому учні разом з батьками продавали власноруч виготовлені солодощі. Вторгували майже 200 тисяч гривень, за них планують придбати антидронову рушницю.
Херсонщина отримала від Волині та швецьких благодійників автогенератор. ВІДЕО
Херсонська обласна комунальної аварійно-рятувальної служби отримали нову техніку від Волині та швецьких благодійників.
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У Луцькому геріатричному пансіонаті навчали писанкарства. ВІДЕО
У Луцькому геріатричному пансіонаті відбувся п’ятий цього року майстер-клас із писанкарства для внутрішньо переміщених підопічних та місцевих мешканців.
«Намагаюся їх долучити до таких арттерапевтичних занять, показати яке є мистецтво саме в нас на Волині. Це допомагає, знімає напругу, ми тут спілкуємося, знайомимося, тут починаємо дружити», – говорить психологиня Лариса Куцик.
Натисніть на заголовок, аби переглянути сюжет колег
ЗСУ ліквідували вже 177 тисяч російських загарбників
Росія у війні проти України вже втратила понад 177 тисяч вояків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 177 110 (+480) осіб,
- танків – 3 633 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 7 016 (+3) од,
- артилерійських систем – 2 722 (+8) од,
- РСЗВ – 533 (+1) од,
- засобів ППО – 281 (+0) од,
- літаків – 306 (+0) од,
- гелікоптерів – 292 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 291 (+4) од,
- крилатих ракет – 911 (+0),
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 587 (+13) од,
- спеціальної техніки – 304 (+2) од.
У районі Мар'їнки ЗСУ збили російський штурмовик
У районі Мар'їнки на Донеччині 7 квітня українські військові збили російський штурмовик Су-25.
Загалом із початку повномасштабної війни і до ранку 7 квітня українській військові збили 306 російських літаків та 292 гелікоптери.
Легендарний пілот KARAYA, який служив у Луцьку, поділився видовищними кадрами бойового вильоту. ВІДЕО
Бойовий льотчик Вадим Ворошилов опублікував краєвид із кабіни під час польоту на винищувачі МіГ-29 та процитував вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну".
У Вербну неділю у центрі Луцька продаватимуть вербу, щоб допомогти військовим
Лучан закликають долучитися до щорічної великодньої акції «Вербу купляю - перемогу наближаю» та допомогти воїнам ЗСУ.
Луцькі школярі організували ярмарок і зібрали гроші на антидронову рушницю для ЗСУ. ВІДЕО
У ліцеї № 27 Луцька організували черговий ярмарок. На ньому учні разом з батьками продавали власноруч виготовлені солодощі. Вторгували майже 200 тисяч гривень, за них планують придбати антидронову рушницю.
Херсонщина отримала від Волині та швецьких благодійників автогенератор. ВІДЕО
Херсонська обласна комунальної аварійно-рятувальної служби отримали нову техніку від Волині та швецьких благодійників.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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