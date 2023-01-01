Добрі новини від ВолиньPost за 7 квітня

Вкотре тішимось перемогами наших захисників та захисниць. 480 ліквідованих рашистів і мінус один ворожий штурмовик за добу! Окрім того, сьогодні, 7 квітня, ми писали про таке:У Луцькому геріатричному пансіонаті відбувся п’ятий цього року майстер-клас із писанкарства для внутрішньо переміщених підопічних та місцевих мешканців.«Намагаюся їх долучити до таких арттерапевтичних занять, показати яке є мистецтво саме в нас на Волині. Це допомагає, знімає напругу, ми тут спілкуємося, знайомимося, тут починаємо дружити», – говорить психологиняРосія у війні проти України вже втратила понад 177 тисяч вояків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.23 орієнтовно склали:- особового складу – близько 177 110 (+480) осіб,- танків – 3 633 (+2) од,- бойових броньованих машин – 7 016 (+3) од,- артилерійських систем – 2 722 (+8) од,- РСЗВ – 533 (+1) од,- засобів ППО – 281 (+0) од,- літаків – 306 (+0) од,- гелікоптерів – 292 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 291 (+4) од,- крилатих ракет – 911 (+0),- кораблів/катерів – 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 587 (+13) од,- спеціальної техніки – 304 (+2) од.У районі Мар'їнки на Донеччині 7 квітня українські військові збили російський штурмовик Су-25.Загалом із початку повномасштабної війни і до ранку 7 квітня українській військові збили 306 російських літаків та 292 гелікоптери.Бойовий льотчик Вадим Ворошилов опублікував краєвид із кабіни під час польоту на винищувачі МіГ-29 та процитував вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну".Лучан закликають долучитися до щорічної великодньої акції «Вербу купляю - перемогу наближаю» та допомогти воїнам ЗСУ.У ліцеї № 27 Луцька організували черговий ярмарок. На ньому учні разом з батьками продавали власноруч виготовлені солодощі. Вторгували майже 200 тисяч гривень, за них планують придбати антидронову рушницю.Херсонська обласна комунальної аварійно-рятувальної служби отримали нову техніку від Волині та швецьких благодійників.