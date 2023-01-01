Херсонщина отримала від Волині та швецьких благодійників автогенератор. ВІДЕО





Про це йдеться на сторінці Херсонської ОВА.



Фахівці, котрі займаються ліквідацією наслідків російських обстрілів, отримали потужний автогенератор. Це допомога від Волинської ОВА та БФ “Шведський центр допомоги”.



Техніка значно допоможе у виконанні аварійно-відновлювальних робіт на Херсонщині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Херсонська обласна комунальної аварійно-рятувальної служби отримали нову техніку від Волині та швецьких благодійників.Про це йдеться на сторінці Херсонської ОВА.Фахівці, котрі займаються ліквідацією наслідків російських обстрілів, отримали потужний автогенератор. Це допомога від Волинської ОВА та БФ “Шведський центр допомоги”.Техніка значно допоможе у виконанні аварійно-відновлювальних робіт на Херсонщині.

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