Херсонщина отримала від Волині та швецьких благодійників автогенератор. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
Херсонська обласна комунальної аварійно-рятувальної служби отримали нову техніку від Волині та швецьких благодійників.
Про це йдеться на сторінці Херсонської ОВА.
Фахівці, котрі займаються ліквідацією наслідків російських обстрілів, отримали потужний автогенератор. Це допомога від Волинської ОВА та БФ “Шведський центр допомоги”.
Техніка значно допоможе у виконанні аварійно-відновлювальних робіт на Херсонщині.
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Про це йдеться на сторінці Херсонської ОВА.
Фахівці, котрі займаються ліквідацією наслідків російських обстрілів, отримали потужний автогенератор. Це допомога від Волинської ОВА та БФ “Шведський центр допомоги”.
Техніка значно допоможе у виконанні аварійно-відновлювальних робіт на Херсонщині.
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