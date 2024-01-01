У Криму ракетами атакували базу ППО на Ай-Петрі, знищили командира військової частини

У Криму ракетами атакували базу ППО на Ай-Петрі, знищили командира військової частини
У тимчасово окупованому Криму зазнала атаки російська база ППО. Знищено командира військової частини та ще одного окупанта, є поранені.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Крымский ветер", передає Укрінформ.

"13 травня близько 6-ї ранку кілька ракет атакували в/ч 85683 на горі Ай-Петрі на півдні Криму. Територія в/ч отримала пошкодження, ліквідовано командира в/ч 85683 Олександра Кулакова та ще одного окупанта. Є поранені, їхня кількість поки невідома", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що радари Південного берега – найвідоміший військовий об'єкт Великої Ялти. До окупації Криму тут був розташований український радіочастотний батальйон, де несли службу радіолокаційні комплекси радянського виробництва "Оборона", "Алтай" та "Кордон-М", а також українські 36ДС-6.

Окупанти сформували тут підрозділ 3-го радіочастотного полку ПКС Росії. Чи розмістили вони там нове обладнання для радіолокації – невідомо, але й старого вистачає, щоб контролювати небо над Кримом і над морем навколо нього.

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Теги: Україна, росія, війна
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