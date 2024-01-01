Росіяни взяли в полон цивільних із Вовчанської громади
Сьогодні, 16:00
Прокуратура розпочала розслідування за фактом взяття у полон цивільного населення прикордонної громади на Харківщині.
Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, у Вовчанській громаді під час наступальних дій російської армії окупанти насильно утримували та продовжують утримувати людей у підвалі. Місцевих жителів помістили до приміщення 11 травня 2024 року.
Деяким з них 13 травня вдалось втекти та дістатись до волонтерів. Наразі люди перебувають у безпеці.
Потерпілі розповіли, що під час перебування у підвалі вони чули розмови російських військовослужбовців про те, що мирне населення потрібно розстріляти.
Також людей примушували надавати окупантам медичну допомогу.
Вказані дії предстаників держави-агресорки є прямим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни, підписаної у м. Женеві 12.08.1949, учасниками якої є, зокрема, Україна та російська федерація.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, у Вовчанській громаді під час наступальних дій російської армії окупанти насильно утримували та продовжують утримувати людей у підвалі. Місцевих жителів помістили до приміщення 11 травня 2024 року.
Деяким з них 13 травня вдалось втекти та дістатись до волонтерів. Наразі люди перебувають у безпеці.
Потерпілі розповіли, що під час перебування у підвалі вони чули розмови російських військовослужбовців про те, що мирне населення потрібно розстріляти.
Також людей примушували надавати окупантам медичну допомогу.
Вказані дії предстаників держави-агресорки є прямим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни, підписаної у м. Женеві 12.08.1949, учасниками якої є, зокрема, Україна та російська федерація.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Криму ракетами атакували базу ППО на Ай-Петрі, знищили командира військової частини
Сьогодні, 16:35
Автопригоду в селі під Луцьком скоїв п’яний водій, - патрульні
Сьогодні, 16:16
Росіяни взяли в полон цивільних із Вовчанської громади
Сьогодні, 16:00
Знову втрата: на війні загинув Герой Олександр Юзва з Луцька
Сьогодні, 15:51
І знову заморозки: попередження від волинських синоптиків
Сьогодні, 15:40