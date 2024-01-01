Знову втрата: на війні загинув Герой Олександр Юзва з Луцька

Знову втрата: на війні загинув Герой Олександр Юзва з Луцька
У бою з російськими загарбниками на Луганщині обірвалося життя Героя Олександра Юзви з Луцька.

Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

«На жаль, маємо ще одну втрату. Лучанин Юзва Олександр Васильович, 16.12.1970 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду заступника командира бойової машини – навідника оператора 1 механізованого відділення 2 механізованого взводу 2 механізованої роти 2 механізованого батальйону», - йдеться у повідомленні.

Військовий загинув 2 травня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Сергіївка Луганської області.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - додав Ігор Поліщук

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Теги: загиблі, війна
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