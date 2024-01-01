«Луцькводоканал» отримав 60 мільйонів від ЄС

«Луцькводоканал» отримав 60 мільйонів від ЄС
Комунальне підприємство «Луцькводоканал» отримало грант на 60 мільйонів гривень від Європейського союзу.

Про це водоканал повідомив у фейсбуці.

Серед переможців грантових проєктів щодо захисту довкілля - КП “Луцькводоканал”. Під час війни підприємство постійно шукає безповоротні кошти, аби модернізувати та покращити для лучан послуги водопостачання та водовідведення. Не припиняється робота й у напрямку співпраці у проєктах з міжнародними фінансовими організаціями, які дають чималі гранти для реалізації заходів в Україні.

Вперше комунальне підприємство “Луцькводоканал” за підтримки Луцької міської ради взяло участь у міжнародному транскордонному проєкті Європейського Союзу в рамках програми - Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 - “Безпечна каналізація задля здорового довкілля: транскордонні рішення Луцька та Білостока” і ввійшло до переліку переможців.

Загальний обсяг фінансування проекту - 2 663 100,00 євро. На понад 55 мільйонів гривень з цієї суми буде реалізовано заходів у Луцькій громаді, які допоможуть модернізувати послуги водопостачання та водовідведення для понад 135-ти тисяч жителів Луцька.

Отож, заходи, які будуть реалізовані в Луцьку:

- Модернізація каналізаційного колектора (реконструкція 1 994,6 м напірного каналізаційного колектора на відрізку від вул. Карпенка-Карого, 1А до перетину вулиць Героїв УПА та Липовецької), зокрема заміна двох ліній каналізаційного колектора загальною довжиною 1 994,6 м.

- Закупівля телеінспекції трубопроводів на базі автомобіля: обладнання дозволить спостерігати та діагностувати процеси, що відбуваються всередині труб, колодязів, за допомогою відеокамери проводити повний огляд каналізаційного колектора. Складові обладнання: відеокамера високої роздільної здатності, програмне забезпечення, обладнаний автомобіль.

- Створення Екопростору щодо поводження з водою: придбання каркасного шатрового купола, огорожі, 4 інформаційних табло, проектора, сенсорного екрану та іншого обладнання для облаштування екопростору).

- Розробка мультимедійного гіда – електронного продукту у вигляді тестів для підвищення обізнаності про поводження з водними ресурсами.

Окрім цього, передбачена участь партнерів проєкту у науково-технічних конференціях та тренінгах у Білостоці, навчальних візитах до підприємств Варшави, Кракова та Вроцлава.

Вимогою ЄС в рамках таких масштабних заходів є навчання та підвищення кваліфікації працівників, а також зміна підходів у суспільстві до взаємодії із довкіллям. Саме тому цей проєкт доповнений елементами, які стосуються створення екологічного простору. До кінця цього року на території “Луцкводоканалу” з’явиться шатровий купол, де буде проводитися робота з дітьми та студентами. До слова, чимало учнів та молоді приходять на підприємство на навчальні екскурсії, але досі тут не було освітнього простору, де можна було б читати лекції, спілкуватися та вести просвітницьку роботу.

Також згодом лучани зможуть самотужки протестувати себе на мультимедійному гіді, давши відповіді на запитання і побачити, наскільки ми готові до екологічної взаємодії з каналізацією та водою. Усе це створюється для того, аби підвищити рівень знань правильної поведінки з системами водовідведення і показати, які ризики має нехтування цими правилами.

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Теги: вода, Волинь
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