«Луцькводоканал» отримав 60 мільйонів від ЄС

Комунальне підприємство «Луцькводоканал» отримало грант на 60 мільйонів гривень від Європейського союзу.Про це водоканал повідомив у фейсбуці.Серед переможців грантових проєктів щодо захисту довкілля - КП “Луцькводоканал”. Під час війни підприємство постійно шукає безповоротні кошти, аби модернізувати та покращити для лучан послуги водопостачання та водовідведення. Не припиняється робота й у напрямку співпраці у проєктах з міжнародними фінансовими організаціями, які дають чималі гранти для реалізації заходів в Україні.Вперше комунальне підприємство “Луцькводоканал” за підтримки Луцької міської ради взяло участь у міжнародному транскордонному проєкті Європейського Союзу в рамках програми - Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 - “Безпечна каналізація задля здорового довкілля: транскордонні рішення Луцька та Білостока” і ввійшло до переліку переможців.Загальний обсяг фінансування проекту - 2 663 100,00 євро. На понад 55 мільйонів гривень з цієї суми буде реалізовано заходів у Луцькій громаді, які допоможуть модернізувати послуги водопостачання та водовідведення для понад 135-ти тисяч жителів Луцька.Отож, заходи, які будуть реалізовані в Луцьку:(реконструкція 1 994,6 м напірного каналізаційного колектора на відрізку від вул. Карпенка-Карого, 1А до перетину вулиць Героїв УПА та Липовецької), зокрема заміна двох ліній каналізаційного колектора загальною довжиною 1 994,6 м.- Закупівля телеінспекції трубопроводів на базі автомобіля: обладнання дозволить спостерігати та діагностувати процеси, що відбуваються всередині труб, колодязів, за допомогою відеокамери проводити повний огляд каналізаційного колектора. Складові обладнання: відеокамера високої роздільної здатності, програмне забезпечення, обладнаний автомобіль.- Створення Екопростору щодо поводження з водою: придбання каркасного шатрового купола, огорожі, 4 інформаційних табло, проектора, сенсорного екрану та іншого обладнання для облаштування екопростору).- Розробка мультимедійного гіда – електронного продукту у вигляді тестів для підвищення обізнаності про поводження з водними ресурсами.Окрім цього, передбачена участь партнерів проєкту у науково-технічних конференціях та тренінгах у Білостоці, навчальних візитах до підприємств Варшави, Кракова та Вроцлава.Вимогою ЄС в рамках таких масштабних заходів є навчання та підвищення кваліфікації працівників, а також зміна підходів у суспільстві до взаємодії із довкіллям. Саме тому цей проєкт доповнений елементами, які стосуються створення екологічного простору. До кінця цього року на території “Луцкводоканалу” з’явиться шатровий купол, де буде проводитися робота з дітьми та студентами. До слова, чимало учнів та молоді приходять на підприємство на навчальні екскурсії, але досі тут не було освітнього простору, де можна було б читати лекції, спілкуватися та вести просвітницьку роботу.Також згодом лучани зможуть самотужки протестувати себе на мультимедійному гіді, давши відповіді на запитання і побачити, наскільки ми готові до екологічної взаємодії з каналізацією та водою. Усе це створюється для того, аби підвищити рівень знань правильної поведінки з системами водовідведення і показати, які ризики має нехтування цими правилами.