На Волині сьогодні запроваджують графіки обмеження електропотужності

На Волині сьогодні запроваджують графіки обмеження електропотужності
Із 18:00 сьогодні, 13 травня, до 07:00 завтра, 14 травня, на Волині запроваджуються графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) в обсязі п’яти черг.

Про це у телеграмі повідомляє Волиньобленерго.

Отримавши розпорядження про застосування ГОП, у «Волиньобленерго» індивідуально повідомляють юридичних споживачів, які залучені до цих графіків, про величину обмеження споживання електричної потужності.

Як зазначають в «Укренерго», в енергосистемі більшу частину доби зберігається суттєвий дефіцит електроенергії.

«Закликаємо усіх волинян ощадливо використовувати електроенергію з 17:00 до 24:00. Допоможіть нашим енергетикам, допоможіть нашій енергосистемі!» - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: електроенергія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Луцькводоканал» отримав 60 мільйонів від ЄС
Сьогодні, 15:24
Львівські медики допомогли хлопчику з Волині почати ходити
Сьогодні, 15:05
На Волині сьогодні запроваджують графіки обмеження електропотужності
Сьогодні, 14:47
«Одним махом 10 танків побивахом»: вражаюче відео від ЗСУ
Сьогодні, 14:29
Укртрансбезпека на Волині попередила: перевірятимуть увесь комерційний автотранспорт
Сьогодні, 14:10
Схожі новини
У Луцьку раніше вимикають ліхтарі на вулицях: у чому причина У Луцьку раніше вимикають ліхтарі на вулицях: у чому причина
10 травень, 18:09
На Волині аварійних відключень світла не очікують, - обленерго На Волині аварійних відключень світла не очікують, - обленерго
10 травень, 15:58
Укренерго попередило про можливі аварійні відключення світла Укренерго попередило про можливі аварійні відключення світла
10 травень, 14:10
Укренерго: сьогодні можливі аварійні відключення побутових споживачів Укренерго: сьогодні можливі аварійні відключення побутових споживачів
09 травень, 13:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Луцькводоканал» отримав 60 мільйонів від ЄС
Сьогодні, 15:24
 0
Львівські медики допомогли хлопчику з Волині почати ходити
Сьогодні, 15:05
 0
На Волині сьогодні запроваджують графіки обмеження електропотужності
Сьогодні, 14:47
 0
«Одним махом 10 танків побивахом»: вражаюче відео від ЗСУ
Сьогодні, 14:29
 0
Укртрансбезпека на Волині попередила: перевірятимуть увесь комерційний автотранспорт
Сьогодні, 14:10
 0
Медіа
відео
1/8