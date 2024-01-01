На Волині сьогодні запроваджують графіки обмеження електропотужності

споживання електричної потужності (ГОП) в обсязі п’яти черг.



Про це у телеграмі повідомляє Волиньобленерго.



Отримавши розпорядження про застосування ГОП, у «Волиньобленерго» індивідуально повідомляють юридичних споживачів, які залучені до цих графіків, про величину обмеження споживання електричної потужності.



Як зазначають в «Укренерго», в енергосистемі більшу частину доби зберігається суттєвий дефіцит електроенергії.



«Закликаємо усіх волинян ощадливо використовувати електроенергію з 17:00 до 24:00. Допоможіть нашим енергетикам, допоможіть нашій енергосистемі!» - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із 18:00 сьогодні, 13 травня, до 07:00 завтра, 14 травня, на Волині запроваджуються графіки обмеження(ГОП) в обсязі п’яти черг.Про це у телеграмі повідомляє Волиньобленерго.Отримавши розпорядження про застосування ГОП, у «Волиньобленерго» індивідуально повідомляють юридичних споживачів, які залучені до цих графіків, про величину обмеження споживання електричної потужності.Як зазначають в «Укренерго», в енергосистемі більшу частину доби зберігається суттєвий дефіцит електроенергії.«Закликаємо усіх волинян ощадливо використовувати електроенергію з 17:00 до 24:00. Допоможіть нашим енергетикам, допоможіть нашій енергосистемі!» - йдеться у повідомленні.

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