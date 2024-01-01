Львівські медики допомогли хлопчику з Волині почати ходити

12-річнийз Волині — вперше за майже рік після жахливої ДТП — зміг звестися на ноги та зробити свої перші кроки.Про це у фейсбуці повідомляє перше медичне об’єднання Львова.Торік наприкінці весни, коли хлопчик їхав на велосипеді у рідному селі, його збив мотоцикліст. Микола отримав важкі множинні травми. Три місяці хлопчина перебував у комі — на межі життя та смерті. Коли він опритомнів, батьки не тямилися від щастя. Однак, тоді почався інший — не менш складний для них етап — боротьба за те, аби синПісля виходу з коми Миколка не міг ковтати, жувати та ходити. Все, що хлопчику вдавалося робити самостійно — це тримати голову. У січні складного пацієнта з Волині скерували на реабілітацію до дитячої лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова. Тут команда Unbroken Kids на чолі із фізичним терапевтомпоставила перед собою надзавдання — будь-що повернути дитині функціональність та самостійність у побуті.Три курси реабілітації із невеликими перервами. Щодня по кілька виснажливих занять із фізичними терапевтами та терапевтами мовлення. За доволі короткий термін вдалося побороти частину наслідків травми, зокрема, контрактуру —обмеження руху в суглобах. Диво ж сталося після майже трьох місяців занять із нашими спеціалістами.Микола нарешті може сидіти, одягатися та їсти — самостійно! А також — ходити зі спеціальним допоміжним засобом — трапецією. Коли хлопчик таким чином зміг подолати свої перші 20 метрів від залу реабілітації до палати, його мама не могла стримати сліз радості. Нині Миколка повернувся додому, але його відновлення все ще триває. Хлопчик щодня працює над тим, аби долати все більші дистанції.